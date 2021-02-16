МВД установит новые требования к безопасности автомобиля

11:31 16.02.2021

Министерство внутренних дел пропишет несколько десятков новых требований к безопасности машины. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на новую редакцию закона «О техосмотре транспортных средств», который подготовлен министерством.

По факту речь идет об изменениях в постановление правительства №1090 (ПДД и приложения к ним), размещенных на regulation.gov.ru еще в сентябре 2020 года. Ведомство подготовило обновленный «перечень неисправностей и условий, при которых запрещена эксплуатация транспортных средств».

В него войдут такие неполадки, как подтекание тормозной жидкости автомобиля и нарушение герметичности трубопроводов, превышение предельных значений люфта в рулевом управлении машины, надорванные ремни безопасности и другое. В новый список также входит требование использовать покрышки по сезону (то есть зимой — зимние, летом — без шипов).

При выявлении неполадки из этого перечня инспектор дорожной службы имеет право вынести 500-рублевый штраф по ст. 12.5 КоАП (эта санкция уже действует и применяется).