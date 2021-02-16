МВД установит новые требования к безопасности автомобиля
Министерство внутренних дел пропишет несколько десятков новых требований к безопасности машины. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на новую редакцию закона «О техосмотре транспортных средств», который подготовлен министерством.
По факту речь идет об изменениях в постановление правительства №1090 (ПДД и приложения к ним), размещенных на regulation.gov.ru еще в сентябре 2020 года. Ведомство подготовило обновленный «перечень неисправностей и условий, при которых запрещена эксплуатация транспортных средств».
В него войдут такие неполадки, как подтекание тормозной жидкости автомобиля и нарушение герметичности трубопроводов, превышение предельных значений люфта в рулевом управлении машины, надорванные ремни безопасности и другое. В новый список также входит требование использовать покрышки по сезону (то есть зимой — зимние, летом — без шипов).
При выявлении неполадки из этого перечня инспектор дорожной службы имеет право вынести 500-рублевый штраф по ст. 12.5 КоАП (эта санкция уже действует и применяется).
Комментарии читателей Оставить комментарий
обычно на оккупированных территориях главная цель всех забот "государства" о гражданах -это штраф. Спрашивается и какой идиот будет ездить с неисправными тормозами или рулевым управлением ? Вопрос риторический. Конечно же идиот. Таких во все времена и на всех видах транспорта хватало в избытке.
Когда в лобовое стекло попадает камень (щебень,осколок кирпича и пр.)с дороги, больше всего волнует вопрос компенсации материального ущерба. Если камень вылетел из под колёс грузовика ,или фуры в результате его съезда с дороги на обочину, то виноват водитель грузового автомобиля. Езда по обочинам запрещена. Если грузовой автомобиль, проезжал по гравию, которым засыпано полотно дороги и камень застрял между колёс, и на скорости вылетел вам в лобовик, то водитель грузовика не виновен. Возможно это вина работников дорожной организации, которые засыпали ямы на дороге и делали это спустя рукава. Иногда виновными признают представителей дорожных организаций. Они обязаны следить за надлежащим состоянием полотна. При проведении ремонтных работ опасные участки дороги должны ограждаться. Опять же, преодолевая такие места не надо превышать допустимую скорость. Если превысили скорость, то тогда вы не правы. КАСКО поможет получить компенсацию, а ОСАГО только в том случае, если это будет признано как ДТП. Регистратор вам в помощь, вызываете экипаж ГИБДД не покидая место происшествия.
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Нынешнюю власть очень беспокоит свобода передвижения граждан.
Давеча поехал по делам в райцентр. Дорогу дорожные службы «обработали» от гололёда. Почему в кавычках? Да потому что не знаю, был ли песок, но гравия было предостаточно. Камни валялись по половине кулака на проезжей части. Не знаю как кто, а я лавировал — лавировал, не вылавировал. Три фуры ехали по встречке. Два камня в лобовое мне. Всё. Стекло менять. А могла быть авария. И кто тогда виноват? Это для информации Госавтоинспекции. Внимание! Вопрос знатокам из программы "Что? Где? Когда"... Кого оштрафует ГосАвтоИнспекция ? А может все в сговоре (ГИБДД, дорожные службы, автомагазины/автомастерские)?