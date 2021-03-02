Volvo решила выпускать только электрокары

Фото с сайта pixabay.com

Volvo к 2030 году намерена полностью стать электрической компанией. К этому времени автоконцерн исключит из своей модельной линейки машины с двигателями внутреннего сгорания, в том числе гибридные автомобили. Об этом сообщила пресс-служба компании.

В краткосрочной перспективе Volvo планирует представить целый ряд автомобилей с гибридными или полностью электрическими силовыми установками. Первая премьера нового электрокара шведской марки состоится уже 2 марта.

Как подчеркнули в концерне, к 2030 году «потребители примут электрокары» благодаря расширению инфраструктуры для таких машин, появлению большого количества зарядных станций, а также изменений в законах.

«Чтобы оставаться успешными, мы должны демонстрировать рост прибыли. Поэтому, вместо того чтобы вкладывать средства в сокращающийся бизнес, мы предпочитаем инвестировать в будущее — в электричество и онлайн», — заявил глава Volvo Cars Хокан Самуэльссон.

В прошлом году Volvo представила свой первый полностью электрический автомобиль. Это компактный кроссовер XC40 Recharge, который в 2021 году должен добраться и до РФ.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 02.03.2021, 19:22
    Гость: Гость

    Видимо в Швеции всегда тепло...)Любой электрокар становится уже в -10 либо морозилкой либо твои батарейки греют тебя, никто не пробовал отапливатся от аккумулятора )? Автопроизводителям , как в принципе и любому бизнесу действительно пофиг на проблемы индейцев, главное $. Если вещь модная и пользуется спросом , будут выпускать ее, а ее тех . характеристики и применимость это вторичное. Может единственное остудит 'модные' головы холодный блэкаут в Техасе.

  2. 02.03.2021, 19:04
    Гость: Виктор

    А представьте себе, господа-товарищи, что, как ныненшней зимой, в ЕС и США опять остановятся их ветряные мельницы, и где они тогда будут брать энергию для зарядки своих электрических колясок? И что это за Вольво такая,какое отноршенние она имеет к маленькой Швеции, если заводы Вольво, инженеры и рабочие находятся в Китае и Китай купил и сам бренд Вольво? Так же как купил Китай бренды Нокия и Филиппс! И не выолнуй

  3. 02.03.2021, 18:59
    Гость: Виктор

    А где вы на своей духовной стране 404, что к юго-западу от России, возьмёте столько бензина для старых авто? Пересаживайтесь лучше на арбы, дешевле вам будет передвигаться!

  5. 02.03.2021, 18:25
    Гость: Микроб

    Микроб среди автопроизводителей что то там планирует к 30 му году. Просто смешно право такое читать. Никто в мире и не заметит что какое то волво что то начало или наоборот перестало что то делать. Вот когда что то подобное скажут в Китае или на худой конец в сша, это будет весомо.

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