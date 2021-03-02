Volvo решила выпускать только электрокары

15:08 2.03.2021

Volvo к 2030 году намерена полностью стать электрической компанией. К этому времени автоконцерн исключит из своей модельной линейки машины с двигателями внутреннего сгорания, в том числе гибридные автомобили. Об этом сообщила пресс-служба компании.

В краткосрочной перспективе Volvo планирует представить целый ряд автомобилей с гибридными или полностью электрическими силовыми установками. Первая премьера нового электрокара шведской марки состоится уже 2 марта.

Как подчеркнули в концерне, к 2030 году «потребители примут электрокары» благодаря расширению инфраструктуры для таких машин, появлению большого количества зарядных станций, а также изменений в законах.

«Чтобы оставаться успешными, мы должны демонстрировать рост прибыли. Поэтому, вместо того чтобы вкладывать средства в сокращающийся бизнес, мы предпочитаем инвестировать в будущее — в электричество и онлайн», — заявил глава Volvo Cars Хокан Самуэльссон.

В прошлом году Volvo представила свой первый полностью электрический автомобиль. Это компактный кроссовер XC40 Recharge, который в 2021 году должен добраться и до РФ.