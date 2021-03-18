C 1 апреля отменяется экзамен на площадке при сдаче на водительские права

С 1 апреля 2021 года существенно меняется экзамен на право управления транспортными средствами.

«Сотрудники Госавтоинспекции будут давать объективную оценку готовности будущих водителей управлять транспортным средством исключительно в условиях реального дорожного движения», - цитирует ТАСС слова представителя Госавтоинспекции. Отдельный экзамен на закрытых площадках был отменен.

Данное нововведением коснется кандидатов в водители легковых и грузовых автомобилей, автобусов и составов транспортных средств. Экзамен на мототранспортных средствах будет проводиться в целом на прежних условиях.

Также вносятся изменения в перечень ошибок и нарушений. 

«При этом грубые ошибки, при совершении которых экзамен завершится сразу, вынесены в отдельный блок», - заявили в ГИБДД. Например, основанием для прекращения экзамена будет являться не пристегнутый ремень безопасности или использование телефона во время движения.

Еще одним нововведением станет то, что в автомобиле смогут присутствовать наблюдатели из числа других сдающих или представителей общественных организаций.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 18.03.2021, 20:45
    Гость: Инструктор или (мастер ПОВ автомобилей)

    Сказки, уже ознакомили. Тот же автодром и сразу, без выхода из машины кандидата в водители - город, с возвратом на автодром или пересадка другого кандидата за руль и от обратного. Просто усложнили и автошколам и ментам.

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