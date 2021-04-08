Власти пообещали ввести водородные автобусы в Москве в течение 30 лет
Глава столичного дептранса Максим Ликсутов заявил, что власти Москвы в рамках стратегии по развитию сети экологически чистого транспорта намерены в ближайшие 30 лет ввести в действие водородные автобусы.
Ликсутов напомнил, что Россия следует условиям Парижского соглашения по климату, в соответствии с которыми к 2030 году выбросы парниковых газов должны составлять не более 70% от уровня 1990 года.
Также он отметил, что сейчас в мире уже свыше 500 водородных заправок и повсеместное внедрение водородного транспорта может произойти в пределах 30 лет. Этот период «в целом можно отнести и к срокам внедрения водородных автобусов в Москве», сказал он.
При этом первый водородный автобус может появиться на улицах Москвы через один-два года, пишет РБК.
Комментарии читателей Оставить комментарий
В 2008 они космополиты обещали стране "Стратегию развития 2020". Где все это? Ничего не сделано, все забыто, деньги на пропаганду потрачены.
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Не можете или не хотите запустить промышленную, научную модернизацию и индустриализацию страны? Пошли вон, в отставку!
ха ха ха.. не вынесла душа поэта.. всегда найдётся клоун, который не сдержится и вставит свою короную реплику " а вас там на Украине..."
Давай ещё, но как то нужно поработать над фразеологией, а то у вас в Израиле всё как то плоско стало выглядеть на тему любимого вашего фетиша- Украины.
Очень спешат.
Торопиться не надо.
Надо постепенно, тщательно подготовиться.
Это хорошо ещё, что из за санкций РФ теперь не разрешат проводить новые и новые ЧМ. А то власть бы попилила ещё триллионы на это.
Вспомнилась цитата Бертрана Рассела:
"Первый признак неустойчивого авторитарного правления, это желание проводить грандиозные массовые мероприятия и желание всем понравится раздавая пустые обещания..."
Сказано давно но в точку.
Что практиковали римляне для сдерживания в стойле охлоса и плебса? Хлеба и зрелищ. Раздавали бесплатно еду и приглашали в заведения с зрелищами.
Современная власть решила- хлеб за деньги, зрелища решили сделать в виде пропаганды себе красивым, и тоже брать за просмотр деньги.
Конечно это такой же бред как и всё остальное. к 2030г... тут есть что вспомнить, что нам к 2020г они обещали ещё 15..20 лет назад...
И зарплаты в 2700$ и пенсии в 45,000, и 25 миллионов высокотехнологичных рабочих мест.
Ну ка все вместе, уши развесьте...
Такие как Ликсутов не могут понять, что потепление климата это благо для Нашей северной страны.. они предательски затащили Россию в Парижский клуб, в ВТО.. разрушили всю промышленность. И вообще пора бы уже вынести из власти всю эту либеральную сволочь. России нужен левый разворот и реиндустриализация.