Власти пообещали ввести водородные автобусы в Москве в течение 30 лет

Автобус Mercedes-Benz Citaro на водородных топливных элементах

Глава столичного дептранса Максим Ликсутов заявил, что власти Москвы в рамках стратегии по развитию сети экологически чистого транспорта намерены в ближайшие 30 лет ввести в действие водородные автобусы.

Ликсутов напомнил, что Россия следует условиям Парижского соглашения по климату, в соответствии с которыми к 2030 году выбросы парниковых газов должны составлять не более 70% от уровня 1990 года.

Также он отметил, что сейчас в мире уже свыше 500 водородных заправок и повсеместное внедрение водородного транспорта может произойти в пределах 30 лет. Этот период «в целом можно отнести и к срокам внедрения водородных автобусов в Москве», сказал он.

При этом первый водородный автобус может появиться на улицах Москвы через один-два года, пишет РБК.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 08.04.2021, 15:28
    Гость: да-да

    В 2008 они космополиты обещали стране "Стратегию развития 2020". Где все это? Ничего не сделано, все забыто, деньги на пропаганду потрачены.
    \\\\\\\\\\
    Не можете или не хотите запустить промышленную, научную модернизацию и индустриализацию страны? Пошли вон, в отставку!

  2. 08.04.2021, 15:19
    Гость: ABCD

    ха ха ха.. не вынесла душа поэта.. всегда найдётся клоун, который не сдержится и вставит свою короную реплику " а вас там на Украине..."
    Давай ещё, но как то нужно поработать над фразеологией, а то у вас в Израиле всё как то плоско стало выглядеть на тему любимого вашего фетиша- Украины.

  3. 08.04.2021, 15:09
    Гость: Парацельс

    Очень спешат.
    Торопиться не надо.
    Надо постепенно, тщательно подготовиться.

  4. 08.04.2021, 14:48
    Гость: ABCD

    Это хорошо ещё, что из за санкций РФ теперь не разрешат проводить новые и новые ЧМ. А то власть бы попилила ещё триллионы на это.
    Вспомнилась цитата Бертрана Рассела:
    "Первый признак неустойчивого авторитарного правления, это желание проводить грандиозные массовые мероприятия и желание всем понравится раздавая пустые обещания..."
    Сказано давно но в точку.
    Что практиковали римляне для сдерживания в стойле охлоса и плебса? Хлеба и зрелищ. Раздавали бесплатно еду и приглашали в заведения с зрелищами.
    Современная власть решила- хлеб за деньги, зрелища решили сделать в виде пропаганды себе красивым, и тоже брать за просмотр деньги.
    Конечно это такой же бред как и всё остальное. к 2030г... тут есть что вспомнить, что нам к 2020г они обещали ещё 15..20 лет назад...
    И зарплаты в 2700$ и пенсии в 45,000, и 25 миллионов высокотехнологичных рабочих мест.
    Ну ка все вместе, уши развесьте...

  5. 08.04.2021, 14:35
    Гость: Гость

    Такие как Ликсутов не могут понять, что потепление климата это благо для Нашей северной страны.. они предательски затащили Россию в Парижский клуб, в ВТО.. разрушили всю промышленность. И вообще пора бы уже вынести из власти всю эту либеральную сволочь. России нужен левый разворот и реиндустриализация.

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