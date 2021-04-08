Власти пообещали ввести водородные автобусы в Москве в течение 30 лет

12:24 8.04.2021

Глава столичного дептранса Максим Ликсутов заявил, что власти Москвы в рамках стратегии по развитию сети экологически чистого транспорта намерены в ближайшие 30 лет ввести в действие водородные автобусы.

Ликсутов напомнил, что Россия следует условиям Парижского соглашения по климату, в соответствии с которыми к 2030 году выбросы парниковых газов должны составлять не более 70% от уровня 1990 года.

Также он отметил, что сейчас в мире уже свыше 500 водородных заправок и повсеместное внедрение водородного транспорта может произойти в пределах 30 лет. Этот период «в целом можно отнести и к срокам внедрения водородных автобусов в Москве», сказал он.

При этом первый водородный автобус может появиться на улицах Москвы через один-два года, пишет РБК.