Сумма одного из штрафов для автомобилистов выросла в пять раз

14:01 1.05.2021

Штраф за нарушение правил дорожного движения на железнодорожном переезде с 1 мая вырос в пять раз.

Нарушением правил считается пересечение железнодорожных путей вне переезда, выезд на железнодорожный переезд при закрытом или закрывающемся шлагбауме, при запрещающем сигнале светофора или дежурного по переезду. Также запрещается пересекать нерегулируемый переезд, если приближается поезд, останавливаться или стоять на переезде.

Если ранее автомобилисты платили в случае нарушений одну тысячу рублей, то теперь сумма штрафа составит пять тысяч рублей, сообщает РГ.

Вместо штрафа также может быть применено административное наказание в виде лишения права управления транспортными средствами на срок от трех до шести месяцев.