Сумма одного из штрафов для автомобилистов выросла в пять раз

Автомобильная пробка © KM.RU

Штраф за нарушение правил дорожного движения на железнодорожном переезде с 1 мая вырос в пять раз.

Нарушением правил считается пересечение железнодорожных путей вне переезда, выезд на железнодорожный переезд при закрытом или закрывающемся шлагбауме, при запрещающем сигнале светофора или дежурного по переезду. Также запрещается пересекать нерегулируемый переезд, если приближается поезд, останавливаться или стоять на переезде.

Если ранее автомобилисты платили в случае нарушений одну тысячу рублей, то теперь сумма штрафа составит пять тысяч рублей, сообщает РГ.

Вместо штрафа также может быть применено административное наказание в виде лишения права управления транспортными средствами на срок от трех до шести месяцев.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  5. 01.05.2021, 15:26
    Гость: Гена

    А что в этом удивительного? Если есть камикадзе которые хотят остановить поезд, пусть платят. Жаль что штраф маленький. Поставить камеры на каждом переезде со знаком предупреждения: Вы под камерой. Штраф за нарушение столько то. Поверьте или нет это будет работать.

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