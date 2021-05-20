Минюст хочет автоматически списывать штрафы за нарушения ПДД
Минюст намерен автоматически списывать с банковских счетов водителей штрафы, зафиксированные приборами фото- и видеосъемки. В настоящий момент это делается с участием сотрудников органов принудительного исполнения.
«Предполагается проработать возможность упрощенного порядка исполнения требований о взыскании денежных средств, которые содержатся в постановлении по делу об административном правонарушении в области дорожного движения, фиксация которых произведена в автоматическом режиме специальными техническими средствами, имеющими функции фото- и киносъемки, видеозаписи»,— сказал замминистра юстиции России Евгений Забарчук на Петербургском международном юридическом форуме.
Он пояснил, что штрафы будут взыскивать с банковских счетов должников без участия сотрудников органов принудительного исполнения. Граждан будут уведомлять о предстоящем списании, заверил он. Законодательная база для нового режима, как ожидается, будет сформирована до конца этого года, пишет «Коммерсант».
Комментарии читателей Оставить комментарий
всегда начинается с малого. Фашисты тоже начинали с мелочей. Потом за косой взгляд арестуют единственную недвижимость и в концлагерь.
А вдруг у нарушителя на счету денег не будет? Предлагаю, при получении водительских прав, снимать с каждого на депозит по 100К в счёт будущих нарушений. А то иш, разбаловались!
Только нал. ?
Не вопрос:имущество под арест.Или принуд.отработка.
- на растерзание "коллекторам".
Давно пора :)))
Плюнул мимо урны - тыц - штраф уже списан.
А если нет ничего на карте,типо хитренький - просимо ласкаво на отработку в работный дом,или арест на квартиру :)
Все,кеак в любимом пиндостане.