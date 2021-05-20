Минюст хочет автоматически списывать штрафы за нарушения ПДД

16:44 20.05.2021

Минюст намерен автоматически списывать с банковских счетов водителей штрафы, зафиксированные приборами фото- и видеосъемки. В настоящий момент это делается с участием сотрудников органов принудительного исполнения.

«Предполагается проработать возможность упрощенного порядка исполнения требований о взыскании денежных средств, которые содержатся в постановлении по делу об административном правонарушении в области дорожного движения, фиксация которых произведена в автоматическом режиме специальными техническими средствами, имеющими функции фото- и киносъемки, видеозаписи»,— сказал замминистра юстиции России Евгений Забарчук на Петербургском международном юридическом форуме.

Он пояснил, что штрафы будут взыскивать с банковских счетов должников без участия сотрудников органов принудительного исполнения. Граждан будут уведомлять о предстоящем списании, заверил он. Законодательная база для нового режима, как ожидается, будет сформирована до конца этого года, пишет «Коммерсант».