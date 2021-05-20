Минюст хочет автоматически списывать штрафы за нарушения ПДД

Минюст намерен автоматически списывать с банковских счетов водителей штрафы, зафиксированные приборами фото- и видеосъемки. В настоящий момент это делается с участием сотрудников органов принудительного исполнения. 

«Предполагается проработать возможность упрощенного порядка исполнения требований о взыскании денежных средств, которые содержатся в постановлении по делу об административном правонарушении в области дорожного движения, фиксация которых произведена в автоматическом режиме специальными техническими средствами, имеющими функции фото- и киносъемки, видеозаписи»,— сказал замминистра юстиции России Евгений Забарчук на Петербургском международном юридическом форуме.

Он пояснил, что штрафы будут взыскивать с банковских счетов должников без участия сотрудников органов принудительного исполнения. Граждан будут уведомлять о предстоящем списании, заверил он. Законодательная база для нового режима, как ожидается, будет сформирована до конца этого года, пишет «Коммерсант».

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 20.05.2021, 21:10
    Гость: Грабёж средь белого дня

    всегда начинается с малого. Фашисты тоже начинали с мелочей. Потом за косой взгляд арестуют единственную недвижимость и в концлагерь.

  2. 20.05.2021, 20:37
    Гость: Это недостаточные меры!

    А вдруг у нарушителя на счету денег не будет? Предлагаю, при получении водительских прав, снимать с каждого на депозит по 100К в счёт будущих нарушений. А то иш, разбаловались!

  5. 20.05.2021, 19:12
    Гость: Юляка

    Давно пора :)))
    Плюнул мимо урны - тыц - штраф уже списан.
    А если нет ничего на карте,типо хитренький - просимо ласкаво на отработку в работный дом,или арест на квартиру :)
    Все,кеак в любимом пиндостане.

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