В Госдуме предложили ввести уголовное наказание за поддельные автономера

В Госдуме предложили ввести уголовную ответственность за предмамеренное и неоднократное использование поддельных госномеров на автомобилях, пишет газета "Известия" со ссылкой на главу комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослава Нилова.

Предлагаемый законопроект предусматривает внесение изменения  названия статьи 326 УК РФ на "Подделка, уничтожение или использование заведомо поддельного или подложного идентификационного номера транспортного средства".

По мнению инициаторов ужесточения законодательства, существующее наказание за подобное деяние предполагает лишение прав на срок от 6 месяцев до года, и это не спасает от постоянных нарушений ПДД. 

В связи с этим депутаты предлагают ввести наказание за использование поддельных номеров в виде обязательных работ на срок до 300 часов либо исправительных работ на срок до 1 года.

"Чтобы не было так: заплатить и забыть, а, работая, подумать. Стричь кусты, убирать кладбища, мести улицы", — пояснил Нилов.

В качестве примера он привел недавнее ДТП с участием блогера Эдварда Била, который ездил с фальшивыми номерами и нарушал скоростной режим более 560 раз. В результате инцидента столкнулись пять машин, одного водителя госпитализировали.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 24.05.2021, 17:11
    Гость: я близко к сердцу не принимаю

    удивляет человеческая глупость, уму есть предел, глупости НЕТ.
    Кстати, про СССР быдло с мигалками да по встречной не ездило.
    По встречной только СКОРАЯ ПОМОЩЬ. Ну и милиция наверно,

  3. 24.05.2021, 14:23
    Гость: Старый

    Если одичалые построят таки "гулаг", то этот "гулаг" построит на их могилке СССР2.

  4. 24.05.2021, 13:59
    Гость: World - Гы-гы

    О.. это нечто !!!
    Ты уж Дискавери смотри Ентеррайза только уж совсем близко к сердцу не принимай..........

Все комментарии (14)
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