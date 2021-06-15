Госдума отменила обязательность техосмотра для оформления ОСАГО

Наконец-то отменили кормушку для жуликов и пора бы отменить транспортный налог так как этот налог заложен в стоимости ГСМ. Ни один нормальный человек не выедет на трассу с неисправным авто так как жизнь и свобода дороже любых запчастей. Сохранение ТО для коммерческих авто справедливо так как там деньги куют любой ценой.