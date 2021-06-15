Госдума отменила обязательность техосмотра для оформления ОСАГО
Госдума приняла в окончательном чтении закон, который избавляет российских автовладельцев от необходимости предоставлять в момент заключения договора ОСАГО документ о прохождении технического осмотра транспортного средства.
Данной закон вступит в силу 22 августа 2021 года.
Норма была оформлена как поправки ко второму чтению законопроекта, регулирующего деятельность иностранных страховых организаций в РФ, сообщает ТАСС.
В настоящее время обязательное страхование автогражданской ответственности осуществляется исключительно при условии проведения в отношении транспортного средства государственного технического осмотра.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Я бы раньше времени не радовался. Это не отменяет техосмотр. Не для этого они вводили техосмотр под видеофиксацию. Сейчас ослабили гайки в одном месте, затянут в другом. Сделают диагностическую карту обязательной для передачи ГИБДДшнику, вот тут и начнется другая кормушка.
отменили для заключения полиса страхования ОСАГО. для езды по дорогам, все также требуется) за отсутствие - штраф, как же без этого)
Где отменили? Пока только ОСАГО разрешили без техосмотра продавать. Техосмотр никто не отменял.
Наконец-то отменили кормушку для жуликов и пора бы отменить транспортный налог так как этот налог заложен в стоимости ГСМ. Ни один нормальный человек не выедет на трассу с неисправным авто так как жизнь и свобода дороже любых запчастей. Сохранение ТО для коммерческих авто справедливо так как там деньги куют любой ценой.
Поверьте, димон не тонет.