ГИБДД закупила авто без ведомственной окраски для скрытого патрулирования

21:37 4.07.2021

Столичная госавтоинспекция закупила специальные «стандартные» автомобили без ведомственной окраски. Они будут применяться для скрытого наблюдения за нарушителями. Об этом в эфире телеканала «Россия-24» рассказал глава ведомства Александр Быков.

По словам Быкова, такие автомобили работают совместно с патрульными. Они фиксируют нарушения ПДД во время движения транспортного потока. В частности, речь идет о пересечении сплошной линии, выезде на встречную полосу, разговоре по телефону и не пристегнутом ремне безопасности. То есть автомобили без ведомственной окраски будут только выявлять нарушения и фиксировать их, а останавливать и штрафовать водителей будут инспекторы на дорогах.

«Тем самым мы показываем водителям, что их движение подконтрольно даже в тот момент, когда на участке нет ни камер фото-видео-фиксации, ни патрульного автомобиля», — приводят слова Быкова Новые Известия.

При этом он посоветовал жителям Москвы сообщать о необоснованных и неправомерных действиях со стороны сотрудников ГИБДД.