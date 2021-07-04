ГИБДД закупила авто без ведомственной окраски для скрытого патрулирования

© KM.RU, Александра Воздвиженская

Столичная госавтоинспекция закупила специальные «стандартные» автомобили без ведомственной окраски. Они будут применяться для скрытого наблюдения за нарушителями. Об этом в эфире телеканала «Россия-24» рассказал глава ведомства Александр Быков.

По словам Быкова, такие автомобили работают совместно с патрульными. Они фиксируют нарушения ПДД во время движения транспортного потока. В частности, речь идет о пересечении сплошной линии, выезде на встречную полосу, разговоре по телефону и не пристегнутом ремне безопасности. То есть автомобили без ведомственной окраски будут только выявлять нарушения и фиксировать их, а останавливать и штрафовать водителей будут инспекторы на дорогах.

«Тем самым мы показываем водителям, что их движение подконтрольно даже в тот момент, когда на участке нет ни камер фото-видео-фиксации, ни патрульного автомобиля», — приводят слова Быкова Новые Известия.

При этом он посоветовал жителям Москвы сообщать о необоснованных и неправомерных действиях со стороны сотрудников ГИБДД.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 05.07.2021, 05:13
    Гость: Водила

    Под видом этого будут закуплены крутые тачки для начальства, разве не ясно. А если какая-то вдруг проверка, то есть отмазка закупили для скрытого патрулирования. Если закупят лады то и без спец окраски понятно будет кто на них рассекает и еще номера минтовские навесят.

  4. 05.07.2021, 04:52
    Гость: К безопасности движения

    эта инициатива не имеет никакого отношения. Цель одна - срубить бабла.

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