Преимущества автокредитования

15:14 12.09.2021

У многих людей возникает вопрос, в чем разницы между автокредитом и потребительским кредитом.

Для того, чтобы ответить на данный вопрос, необходимо классифицировать оба понятия. В этой статье мы поговорим про преимущества автокредита, и чем он отличается от потребительского. Веб-сайт компании, специализирующейся на автокредитовании, можно найти, если перейти по ссылке.

Преимущества автокредита

Для того, чтобы говорить про плюсы автокредитования, необходимо дать этому термину определение. Под автокредитованием подразумевается целевой кредит, при котором заемщик берет денежные средства у банка исключительно в целях покупки автомобиля. Транспортные средства могут быть новыми или уже ранее эксплуатированными, но купить их можно только с помощью программы по автокредитованию в дилерских салонах, которые состоят в партнерских отношениях с кредитором (банком).

Есть ряд преимуществ, на которые стоит обратить внимание заранее:

1. В отличие от потребительских кредитов, автокредитование предоставляет более низкий процент выплаты в месяц;

2. Оформить автокредит гораздо проще, чем потребительский;

3. В большинстве случаев, заемщик получает бонус в виде наличия льготных программ по автокредитованию;

4. Оформить кредит на авто можно даже в дилерских салонах, а это, в свою очередь, неплохой вариант для того заемщиков, ведь перед покупкой, можно осмотреть машину, а также определиться с наиболее выгодной программой, преждевременно рассчитать сумму по платежам.

5. На приобретение российского автопрома распространяется государственная программа льготного субсидирования. Однако, необходимо понимать, что она действует только в случае автокредитования, в случае с потребительским кредитом это не работает.

Однако, существует ряд нюансов, с которыми нужно ознакомиться перед оформлением автокредита, а конкретно:

1. Наличие первоначального взноса. Обычно сумма первичного взноса составляет пятнадцать процентов от стоимости транспортного средства. Однако, чем больше сумма, тем меньше месячная процентная ставка.

2. Транспортное средство нужно страховать, это обязательное условие.

3. Ограниченное количество мест приобретения;

