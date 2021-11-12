АвтоВАЗ полностью приостановил производство

12:33 12.11.2021

АвтоВАЗ с 12 ноября полностью приостанавливает производство автомобилей в Тольятти из-за отсутствия электронных компонентов.

Для работников, занятых выпуском автомобилей, обеспечением и обслуживанием производств, с сегодняшнего дня устанавливается простой с компенсацией в размере двух третей средней заработной платы, пишет Автостат со ссылкой на заявление профсоюза.

При этом завод «LADA Ижевск», использующий для сборки LADA Vesta иные компоненты, продолжает работать в нормальном режиме.

Сборочные линии на АвтоВАЗе работают с перебоями с июня текущего года. Это происходит из-за проблем с поставками компонентов электроники от компании «Роберт Бош Самара».

Компенсировать производственные потери автоконцерн планирует за счет работы по субботам и организации 9-часовых рабочих смен после нормализации ситуации с поставками комплектующих.