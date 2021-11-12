АвтоВАЗ полностью приостановил производство

АвтоВАЗ с 12 ноября полностью приостанавливает производство автомобилей в Тольятти из-за отсутствия электронных компонентов.

Для работников, занятых выпуском автомобилей, обеспечением и обслуживанием производств, с сегодняшнего дня устанавливается простой с компенсацией в размере двух третей средней заработной платы, пишет Автостат со ссылкой на заявление профсоюза. 

При этом завод «LADA Ижевск», использующий для сборки LADA Vesta иные компоненты, продолжает работать в нормальном режиме.

Сборочные линии на АвтоВАЗе работают с перебоями с июня текущего года. Это происходит из-за проблем с поставками компонентов электроники от компании «Роберт Бош Самара».

Компенсировать производственные потери автоконцерн планирует за счет работы по субботам и организации 9-часовых рабочих смен после нормализации ситуации с поставками комплектующих.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 12.11.2021, 19:48
    Гость: Немо

    лет десять назад спорил на этом сайте с одним из любителей отверточных техноогий, поддерживающего в то время один из лозунгов нынешней власти - за деньги всё купим! Оказалось, что и за деньги не всё можно купить и для такой ситуации могут быть разные случаи - 1 санкции. 2 - просто вырос спрос на микросхемы в мире и заводы производящие эти микросхемы просто не справляются с заказами.
    Для интересу почитайте инфу под названием "Кто есть кто в мировой микроэлектронике", оглянитесь вокруг и вы увидите, что сейчас развивается второй сценарий. Ну а поскольку любители лозунга - за деньги всё купим! имели в виду готовый товар, а не заводы производящие тот или иной продукт современной жизни человека, а тем более такие компоненты как микросхемы, то..... Да, заводы по производству микросхем России и не продали бы, но зачем своё готовое было уничтожать вместо того чтобы развивать??? Я так думаю, что нужно ожидать роста цен на электронику плюс нехваатку тех или иных позиций как для быта так и для производств.

  2. 12.11.2021, 19:31
    Гость: и я тебе открою секрет

    С Евросоюзом считаются и санкциями никто не обкладывает.А российские санкции против Евросоюза это как слону дробина.

  4. 12.11.2021, 17:36
    Гость: Омега

    Я открою тебе секрет, и Евросоюз электронику не производит, тоже тот ещё придаток

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