АвтоВАЗ полностью приостановил производство
АвтоВАЗ с 12 ноября полностью приостанавливает производство автомобилей в Тольятти из-за отсутствия электронных компонентов.
Для работников, занятых выпуском автомобилей, обеспечением и обслуживанием производств, с сегодняшнего дня устанавливается простой с компенсацией в размере двух третей средней заработной платы, пишет Автостат со ссылкой на заявление профсоюза.
При этом завод «LADA Ижевск», использующий для сборки LADA Vesta иные компоненты, продолжает работать в нормальном режиме.
Сборочные линии на АвтоВАЗе работают с перебоями с июня текущего года. Это происходит из-за проблем с поставками компонентов электроники от компании «Роберт Бош Самара».
Компенсировать производственные потери автоконцерн планирует за счет работы по субботам и организации 9-часовых рабочих смен после нормализации ситуации с поставками комплектующих.
Комментарии читателей Оставить комментарий
лет десять назад спорил на этом сайте с одним из любителей отверточных техноогий, поддерживающего в то время один из лозунгов нынешней власти - за деньги всё купим! Оказалось, что и за деньги не всё можно купить и для такой ситуации могут быть разные случаи - 1 санкции. 2 - просто вырос спрос на микросхемы в мире и заводы производящие эти микросхемы просто не справляются с заказами.
Для интересу почитайте инфу под названием "Кто есть кто в мировой микроэлектронике", оглянитесь вокруг и вы увидите, что сейчас развивается второй сценарий. Ну а поскольку любители лозунга - за деньги всё купим! имели в виду готовый товар, а не заводы производящие тот или иной продукт современной жизни человека, а тем более такие компоненты как микросхемы, то..... Да, заводы по производству микросхем России и не продали бы, но зачем своё готовое было уничтожать вместо того чтобы развивать??? Я так думаю, что нужно ожидать роста цен на электронику плюс нехваатку тех или иных позиций как для быта так и для производств.
С Евросоюзом считаются и санкциями никто не обкладывает.А российские санкции против Евросоюза это как слону дробина.
Пора вернуться к проверенной годами - Классике! Спрос точно будет!
Я открою тебе секрет, и Евросоюз электронику не производит, тоже тот ещё придаток
В Самаре сырье кончилось? Подозрение, что поставки из Китая.