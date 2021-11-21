Названы нарушения правил дорожного движения, неминуемо приводящие к ДТП

12:00 21.11.2021

Автоэксперт Егор Васильев назвал правила дорожного движения, несоблюдение которых с очень большой вероятностью заканчивается дорожно-транспортным происшествием.

Речь идёт о правилах проезда перекрёстков, пешеходных переходов, соблюдении скоростного режима, нахождении за рулём в нетрезвом состоянии или под воздействием специфических веществ, рассказал он агентству "Прайм".

При этом именно нетрезвое вождение, как правило, связано с полным букетом всевозможных правонарушений, приводящих к трагедиям, отметил эксперт.

Находясь "в изменённом состоянии сознания", человек не может контролировать своё поведение и тем более управлять таким сложным и опасным объектом, как автомобиль.