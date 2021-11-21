Названы нарушения правил дорожного движения, неминуемо приводящие к ДТП
Автоэксперт Егор Васильев назвал правила дорожного движения, несоблюдение которых с очень большой вероятностью заканчивается дорожно-транспортным происшествием.
Речь идёт о правилах проезда перекрёстков, пешеходных переходов, соблюдении скоростного режима, нахождении за рулём в нетрезвом состоянии или под воздействием специфических веществ, рассказал он агентству "Прайм".
При этом именно нетрезвое вождение, как правило, связано с полным букетом всевозможных правонарушений, приводящих к трагедиям, отметил эксперт.
Находясь "в изменённом состоянии сознания", человек не может контролировать своё поведение и тем более управлять таким сложным и опасным объектом, как автомобиль.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Иксперд сделал великое открытие - снимаем шляпы...
И о чём тут, для чего?
Америку открыл?!
Мусье эксперд по ПДД забыл сказать что неправильный обгон с выездом на встречку почти всегда приводит к лобовому столкновению и к смерти не только виновника ДТП,но и к смерти совершенно невиновного водителя и пассажиров его авто. Пьянство за рулем и лихачество идиотов-вот главные причины того что в стране в ДТП погибают около 30 тыс. граждан страны и притом в основном невиновных в нарушении ДТП. Дороги с интенсивным движением обязательно должны иметь отбойники разделители чтобы идиот за рулем не мог выскочить на встречку. Вот что поможет резко снизить смертность и это нужно требовать от властей у которых в кубышке лежат триллионы неиспользуемых резервов.
я не эксперд?