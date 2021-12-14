Мэрия Москвы повысит стоимость платных парковок с «точками притяжения»

С 24 декабря изменятся тарифы на парковку в Москве. В частности, на 53 улицах в центре тариф вырастет до 450 руб. за час днем и до 400 руб. за час с 21:00 до 8 утра. В настоящее время максимальный тариф составляет 380 и 200 рублей соответственно (действует на 492 улицах).

«На 53 улицах в центре с самыми загруженными парковками, например на Большой Никитской, Неглинной улицах, Театральной площади, будет установлен новый тариф: с 8:00 до 21:00 - 450 руб./час, с 21:00 до 8:00 - 200 руб./час (включая воскресенье). Изменения коснутся и двух переполненных парковок со шлагбаумом на Новом Арбате: на первом участке в дневное время стоимость будет составлять 450 руб./час, на втором участке - 400 руб./час», - цитирует РБК сообщение московского департамента транспорта.

В дептрансе считают, что данная мера является «необходимой», так как текущая стоимость не позволяет на постоянной основе сохранить свободные парковочные места из-за большого числа ресторанов и магазинов на этих улицах. По мнению властей, новый тариф поможет освободить до 10-15% мест.

Повышение тарифов мэрия также объясняет ростом нагрузки на улицы, где при малом количестве жилых домов сосредоточено «много мест притяжения», а парковки заполнены на 95-100%. Стоимость разрешения на парковку для каршеринговых компаний также увеличится на 9%.

При этом отмечается, что на 29 улицах стоимость парковки снизится, чтобы перенаправить потоки автомобилей и сбалансировать загруженность.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 14.12.2021, 23:08
    Гость: тд

    Кому надо?! Электорат против пользования общим пространством без сегрегации по доходам... уже лет10..не хотят бесплатных парковок а, голосуют за безграничные рыночные цены чтобы не было дефицита предложения. ...

  2. 14.12.2021, 22:45
    Гость: Николай

    На период пандемии вообще надо запретить платные парковки и эвакуацию. Снизить акцизы, ввозные пошлины на авто и транспортный налог - всеми способами стимулировать использование личного транспорта, а не в одном железном ящике всех собирать.

  4. 14.12.2021, 20:41
    Гость: Интересно

    А МЭРзавца продолжают возить на членовозе?
    Пусть на велосипеде попробует.
    По своим булыжникам.

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