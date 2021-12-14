Мэрия Москвы повысит стоимость платных парковок с «точками притяжения»

20:08 14.12.2021

С 24 декабря изменятся тарифы на парковку в Москве. В частности, на 53 улицах в центре тариф вырастет до 450 руб. за час днем и до 400 руб. за час с 21:00 до 8 утра. В настоящее время максимальный тариф составляет 380 и 200 рублей соответственно (действует на 492 улицах).

«На 53 улицах в центре с самыми загруженными парковками, например на Большой Никитской, Неглинной улицах, Театральной площади, будет установлен новый тариф: с 8:00 до 21:00 - 450 руб./час, с 21:00 до 8:00 - 200 руб./час (включая воскресенье). Изменения коснутся и двух переполненных парковок со шлагбаумом на Новом Арбате: на первом участке в дневное время стоимость будет составлять 450 руб./час, на втором участке - 400 руб./час», - цитирует РБК сообщение московского департамента транспорта.

В дептрансе считают, что данная мера является «необходимой», так как текущая стоимость не позволяет на постоянной основе сохранить свободные парковочные места из-за большого числа ресторанов и магазинов на этих улицах. По мнению властей, новый тариф поможет освободить до 10-15% мест.

Повышение тарифов мэрия также объясняет ростом нагрузки на улицы, где при малом количестве жилых домов сосредоточено «много мест притяжения», а парковки заполнены на 95-100%. Стоимость разрешения на парковку для каршеринговых компаний также увеличится на 9%.

При этом отмечается, что на 29 улицах стоимость парковки снизится, чтобы перенаправить потоки автомобилей и сбалансировать загруженность.