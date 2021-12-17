Россияне смогут штрафовать друг друга за нарушение правил ПДД
В России создадут специальное приложение, которое позволит штрафовать нарушителей ПДД на основе данных фотографий и видео.
Федеральное приложение под неофициальным названием "Народный инспектор" планируют создать на базе "Помощника Москвы". Оно позволит гражданам отправлять жалобы на нарушения правил стоянки в зоне действия знаков "Остановка запрещена", "Стоянка запрещена", на газонах и за неоплату парковки, пишет РИА Новости.
Отправленные с помощью этого приложения штрафы будут выписываться без составления протокола.
Правительство должно внести необходимые изменения в законодательство до 1 июня 2022 года.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Даже коммуняки штрафовали в административном порядке с возможностью обжалования через вышестоящего начальника ГАИ или через суд. А вы живодеры из банды Собянина и Ликсутова. Нет у тебя никакого пролетарского происхождения, у тебя гапоновское происхождение провокатора. И цель одна, поплотнее набить карманы Ликсутова и Собянина.
Тогда да, ты победил
Не вижу хамства, кроме может быть обращения на ты. Довлатов был охранником на зоне. Всегда свербила ему мозг мысль: не в этих ли именно ботинках меня похоронят? Я читал. Полностью. И по началу он мне очень понравился. Но дальше стали видны самоповторы, а уж после восторженных дифирамбов в сторону Америки интерес потерялся. Я прочитал и не жалею. Подумалось, отрабатывает лояльность.
Сделать из россиян нацию стукачей.
А если наоборот? Степень наглости не определяется маркой автомобиля, это внутреннее состояние водителя.