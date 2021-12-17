Россияне смогут штрафовать друг друга за нарушение правил ПДД

11:51 17.12.2021

В России создадут специальное приложение, которое позволит штрафовать нарушителей ПДД на основе данных фотографий и видео.

Федеральное приложение под неофициальным названием "Народный инспектор" планируют создать на базе "Помощника Москвы". Оно позволит гражданам отправлять жалобы на нарушения правил стоянки в зоне действия знаков "Остановка запрещена", "Стоянка запрещена", на газонах и за неоплату парковки, пишет РИА Новости.

Отправленные с помощью этого приложения штрафы будут выписываться без составления протокола.

Правительство должно внести необходимые изменения в законодательство до 1 июня 2022 года.