Россияне смогут штрафовать друг друга за нарушение правил ПДД

Знак аварийной остановки

В России создадут специальное приложение, которое позволит штрафовать нарушителей ПДД на основе данных фотографий и видео. 

Федеральное приложение под неофициальным названием "Народный инспектор" планируют создать на базе "Помощника Москвы". Оно позволит гражданам отправлять жалобы на нарушения правил стоянки в зоне действия знаков "Остановка запрещена", "Стоянка запрещена", на газонах и за неоплату парковки, пишет РИА Новости.

Отправленные с помощью этого приложения штрафы будут выписываться без составления протокола.

Правительство должно внести необходимые изменения в законодательство до 1 июня 2022 года.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 17.12.2021, 17:11
    Гость: коммунист

    Даже коммуняки штрафовали в административном порядке с возможностью обжалования через вышестоящего начальника ГАИ или через суд. А вы живодеры из банды Собянина и Ликсутова. Нет у тебя никакого пролетарского происхождения, у тебя гапоновское происхождение провокатора. И цель одна, поплотнее набить карманы Ликсутова и Собянина.

  3. 17.12.2021, 16:38
    Гость: Петроф

    Не вижу хамства, кроме может быть обращения на ты. Довлатов был охранником на зоне. Всегда свербила ему мозг мысль: не в этих ли именно ботинках меня похоронят? Я читал. Полностью. И по началу он мне очень понравился. Но дальше стали видны самоповторы, а уж после восторженных дифирамбов в сторону Америки интерес потерялся. Я прочитал и не жалею. Подумалось, отрабатывает лояльность.

  5. 17.12.2021, 16:31
    Гость: Петроф

    А если наоборот? Степень наглости не определяется маркой автомобиля, это внутреннее состояние водителя.

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