Разработчик зенитных комплексов С-500 показал собственный электромобиль

Оборонный концерн «Алмаз-Антей», разработчик систем противовоздушной и противоракетной обороны, в том числе ракетных систем С-300, С-400 и С-500, представил первые изображения собственного электромобиля.

В настоящее время новинка называется E-NEVA (рабочее название). Это кроссовер длиной 4,5 метра. Пробег на одном заряде должен составить 463 км, а максимальная скорость - 197 км/ч. Крутящий момент 824 Нм позволяет разогнать автомобиль до 60 км/ч за 2,7 секунды. Объем багажника - 610 литров, сообщает РБК.

В салоне имеется мультимедийная система, включающая цифровую приборную панель, проекционный дисплей на лобовом стекле и сенсорный 15-дюймовый экран.


Фото: АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей»

Ожидается, что автомобиль будет создан с разными вариантами двигательных установок, в том числе с «гибридом» на природном газе или водороде.

Ранее сообщалось, что газовый автомобиль с электропередачей сможет проехать на одной заправке более 1000 км, вторая - электрогазомобиль с 52-литровой газовой топливной системой и аккумуляторной батареей емкостью 70 кВт, что обеспечит запас хода 810 км и возможность подзарядки от электросети.

По словам заместителя генерального директора по производственно-технологической политике «Алмаз-Антея» Александра Ведрова, первый образец машины уже на ходу.


Фото: АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей»

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 22.12.2021, 23:46
    Гость: Пенсионер

    Мы уже проходили ё - автомобиль, а это его продолжение? Предлагаю креативное название... хотел вторую букву б поставить, но получилось с намеком слишком в точку... Поэтому, можно просто назвать - ёпрст )))
    Можно еще - ёклмн, названия запатентовать и мне платитьотчисления!

  2. 22.12.2021, 23:33
    Гость: валенки-трудоёмкий процесс

    Илон Маск!Это вызов.
    Но от московской ёлки ты вообще в шок выпадешь!Только одних гирляд 3000 метров.Представляешь сколько лампочек потребуется?
    Но это ещё не всё! Из старой ёлки прошлогодней изготовили солдатиков и отправили в музей победы.

  3. 22.12.2021, 23:07
    Гость: С такими мировыми ценами на газ

    цены внутри страны также должны подтянуться, а там, наверное, и авто на газу будет заправляться дороже бензинового

  4. 22.12.2021, 22:59
    Гость: ABCD

    Хотелось бы знать, а цена этого ракетного чудо-юдо какая ожидается? Не дешевле будет купить новенькую "субару"?
    В РФ все подобные начинания в брызги разбиваются о влажные мечты производителей этих "чудов" впаривать им "рыночные цены" да такие, что желающих покупать эти чуды нет вообще.
    В Китае ЛЮБОЙ электромобиль не может стоить более 3,500$. Это правительственная политика. Что сверху- компенсирует го-во производителю. Так Китай пересаживается с бензина на электрику и очень быстро.
    Прошин ё мобиль разбился о такие же мечты -не делать самим авто, а просто заказывать части в Китае и привозить для окончательной сборки у нас. Они посчитали, что мега навара они не получают по этой схеме. Пужно вкладываться в своё производство и Проша с компаньонами потерял интерес к этому делу.

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