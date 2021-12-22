Разработчик зенитных комплексов С-500 показал собственный электромобиль

19:55 22.12.2021

Оборонный концерн «Алмаз-Антей», разработчик систем противовоздушной и противоракетной обороны, в том числе ракетных систем С-300, С-400 и С-500, представил первые изображения собственного электромобиля.

В настоящее время новинка называется E-NEVA (рабочее название). Это кроссовер длиной 4,5 метра. Пробег на одном заряде должен составить 463 км, а максимальная скорость - 197 км/ч. Крутящий момент 824 Нм позволяет разогнать автомобиль до 60 км/ч за 2,7 секунды. Объем багажника - 610 литров, сообщает РБК.

В салоне имеется мультимедийная система, включающая цифровую приборную панель, проекционный дисплей на лобовом стекле и сенсорный 15-дюймовый экран.



Фото: АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей»

Ожидается, что автомобиль будет создан с разными вариантами двигательных установок, в том числе с «гибридом» на природном газе или водороде.

Ранее сообщалось, что газовый автомобиль с электропередачей сможет проехать на одной заправке более 1000 км, вторая - электрогазомобиль с 52-литровой газовой топливной системой и аккумуляторной батареей емкостью 70 кВт, что обеспечит запас хода 810 км и возможность подзарядки от электросети.

По словам заместителя генерального директора по производственно-технологической политике «Алмаз-Антея» Александра Ведрова, первый образец машины уже на ходу.



Фото: АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей»