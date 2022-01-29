АвтоВАЗ приостановил продажи внедорожников Lada Niva Travel

16:40 29.01.2022

С 28 января 2022 года АвтоВАЗ ввел ограничения на продажу внедорожников Lada Niva Travel с целью гарантирования потребительских свойств, сообщает издание Лада.Онлайн со ссылкой на письмо, поступившее от пресс-службы завода в адрес дилерских центров LADA.

Также дилерские центры получили список с VIN номерами этих внедорожников, в котором числится почти 2700 машин.

По уточненной информации, продажи остановлены из-за возгорания трëх машин, предположительно в моторном отсеке, что признано гарантийным случаем. В настоящее время на предприятии создана комиссия для выяснения причин данных инцидентов. После установления причины возгорания производителем будут предприняты меры по устранению дефектов.

По итогам 2021 года семейство Niva занимает второе место по продажам в России среди кроссоверов и внедорожников.