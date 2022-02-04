Верховный суд подтвердил запрет садиться за руль после приема корвалола
Верховный суд РФ отклонил иск мужчины, которого лишили водительских прав из-за приема корвалола.
Согласно материалам дела, сотрудники ГИБДД остановили водителя, когда он не пропустил пешеходов, и проверили на состояние опьянения. Освидетельствование нашло у него следы психотропного вещества - фенобарбитала из группы барбитуратов. Поскольку правила освидетельствования не устанавливают минимальный порог концентрации психотропного вещества и не учитывают цель употребления таблеток, мужчину лишили прав, пишет РИА Новости.
Автомобилист обратился в Верховный суд РФ и оспорил эти пункты порядка освидетельствования. По его мнению, психотропные вещества можно использовать в медицинских целях по назначению врача и в соответствии с инструкциями по применению лекарственных средств, которые находятся в свободном доступе. Отказ учитывать цель приема и концентрацию вещества противоречит закрепленному в Конституции праву на охрану здоровья и медицинскую помощь, полагает истец.
Суд отклонил иск.
"Законодательство в сфере дорожного движения запрещает водителю управлять транспортным средством в состоянии любого вида опьянения независимо от причины, вызвавшей такое опьянение, которое, в частности, может явиться следствием употребления разрешенных к применению лекарственных препаратов", - говорится в решении суда. Он напомнил, что инструкция по медицинскому применению лекарственного препарата должна содержать сведения о возможном влиянии лекарства на способность управлять транспортом.
Комментарии читателей Оставить комментарий
39 лет назад в автошколе я хорошо запомнил то, чему учили и всегда осторожен принимая какую либо таблетку, если предстоит сесть за руль. Как Штирлиц. Спасибо за подсказку.
В СССР никому в здравом уме не приходило в головы искать там наркотики.
Корвалол не является серьезным средством,скорее при начальных стадиях,чаще связанных с вегетососудистой,на нервной почве.
По вине не трезвых водителей 25% ДТП. Отсюда следует, что по вине трезвых - 75 % ДТП. Трезвый в три раза опаснее пьяного ! Врубаешься ? Выходит трезвым вообще права не положены. По вине сердечников 1-2 ДТП в год, а в процентах вообще не разглядеть. Вот пьяным сердечникам и нужно выдавать права, потому , что они самые безопасные. Так то браток выходит, если мозг не подключать.
если только выпить весь пузырек.