Верховный суд подтвердил запрет садиться за руль после приема корвалола

11:13 4.02.2022

Верховный суд РФ отклонил иск мужчины, которого лишили водительских прав из-за приема корвалола.

Согласно материалам дела, сотрудники ГИБДД остановили водителя, когда он не пропустил пешеходов, и проверили на состояние опьянения. Освидетельствование нашло у него следы психотропного вещества - фенобарбитала из группы барбитуратов. Поскольку правила освидетельствования не устанавливают минимальный порог концентрации психотропного вещества и не учитывают цель употребления таблеток, мужчину лишили прав, пишет РИА Новости.

Автомобилист обратился в Верховный суд РФ и оспорил эти пункты порядка освидетельствования. По его мнению, психотропные вещества можно использовать в медицинских целях по назначению врача и в соответствии с инструкциями по применению лекарственных средств, которые находятся в свободном доступе. Отказ учитывать цель приема и концентрацию вещества противоречит закрепленному в Конституции праву на охрану здоровья и медицинскую помощь, полагает истец.

Суд отклонил иск.

"Законодательство в сфере дорожного движения запрещает водителю управлять транспортным средством в состоянии любого вида опьянения независимо от причины, вызвавшей такое опьянение, которое, в частности, может явиться следствием употребления разрешенных к применению лекарственных препаратов", - говорится в решении суда. Он напомнил, что инструкция по медицинскому применению лекарственного препарата должна содержать сведения о возможном влиянии лекарства на способность управлять транспортом.