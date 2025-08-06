Грузоперевозчики попросили власти убрать с дорог незаконные глушилки связи

13:57 6.08.2025

Ассоциация автоперевозчиков «Грузавтотранс» попросила Роскомнадзор провести проверки законности установки генераторов радиопомех вблизи дорог. Нередко их применяют с нарушениями законодательства владельцы разного рода гражданских объектов — автозаправочных станций (АЗС), нефтебаз, логистических пунктов и прочее, из-за чего на трассах пропадает связь и навигация, отмечается в письме перевозчиков, пишут «Известия».

Всё это влияет на информационные системы на транспорте, с помощью которых отслеживается движение грузовиков. Глушилки подавляют навигационное оборудование на транспортных средствах, из-за чего теряется сигнал, и перевозчики подвергаются необоснованным штрафам при следовании по федеральным дорогам, рассказал изданию президент «Грузавтотранс» Владимир Матягин.

При потере сигнала от спутников система решает, что водитель сам отключил приборы контроля, и автоматически выписывает протокол.

Помехи влияют и на работоспособность системы спасения «ЭРА-ГЛОНАСС». Если авария произошла в зоне действия глушилки, то прибор теоретически выдаст ложные координаты для отправки в службу спасения или не передаст сигнал совсем, отметил Матягин.

Ассоциация «Грузавтотранс» попросила Роскомнадзор зафиксировать участки на трассах, где у перевозчиков пропадает навигационные сигналы, провести обследование этих зон и установить причины сбоев в работе информационных систем.