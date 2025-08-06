Грузоперевозчики попросили власти убрать с дорог незаконные глушилки связи
Ассоциация автоперевозчиков «Грузавтотранс» попросила Роскомнадзор провести проверки законности установки генераторов радиопомех вблизи дорог. Нередко их применяют с нарушениями законодательства владельцы разного рода гражданских объектов — автозаправочных станций (АЗС), нефтебаз, логистических пунктов и прочее, из-за чего на трассах пропадает связь и навигация, отмечается в письме перевозчиков, пишут «Известия».
Всё это влияет на информационные системы на транспорте, с помощью которых отслеживается движение грузовиков. Глушилки подавляют навигационное оборудование на транспортных средствах, из-за чего теряется сигнал, и перевозчики подвергаются необоснованным штрафам при следовании по федеральным дорогам, рассказал изданию президент «Грузавтотранс» Владимир Матягин.
При потере сигнала от спутников система решает, что водитель сам отключил приборы контроля, и автоматически выписывает протокол.
Помехи влияют и на работоспособность системы спасения «ЭРА-ГЛОНАСС». Если авария произошла в зоне действия глушилки, то прибор теоретически выдаст ложные координаты для отправки в службу спасения или не передаст сигнал совсем, отметил Матягин.
Ассоциация «Грузавтотранс» попросила Роскомнадзор зафиксировать участки на трассах, где у перевозчиков пропадает навигационные сигналы, провести обследование этих зон и установить причины сбоев в работе информационных систем.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Глушат телефоны, навигацию, связь и интернет на дорогах, а вражеские беспилотники как летели так и летят и их все больше. Зачем глушить загородные дороги? Лучше бы поставили глушилки на школы и больницы и другие важные объекты.
Это -стеб? Или у вас тоже что-то с головой?
"Глушилки подавляют навигационное оборудование на транспортных средствах, из-за чего теряется сигнал, и перевозчики подвергаются необоснованным штрафам при следовании по федеральным дорогам"
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эти иноагенты и саботажники хотят снизить эффективность экономики штрафов и лишить государство доходов ?
Нечем сносить с орбиты. ТТХ комплексов ПВО на полигоне и в реалиях - две большие разницы. Пилотируемые вражьи крылья чёрные, вполне так уверенно порхают у ЛБС и бомбят КАБам, не хуже ВКС. И вероятность снятия незаконных глушилок, куда меньше появления незаконных грузоперевозчиков.
Глушилки Крайне необходимо для защиты государства и его населения, это не подлежит обсуждению! Вопрос срочного и полного сноса Всех спутников над Россией и если надо над Планетой требует срочных действий, это вопрос жизни и смерти! Снести Вражеское Оружие что убивает вас каждый день и ночь и как можно быстрее, это Война и она на уничтожение! Только так можно победить и действовать эффективно! При таких Плюсах десант или уничтожение Израиля и Лондон-Британии будет гораздо более успешным быстрым с наименьшими потерями!
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