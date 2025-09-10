Российские автозаводы попросили перекрыть импорт иномарок

«Объединение автопроизводителей России» (ОАР) направило письмо в Минпромторг с просьбой изменить правила исчисления утилизационного сбора на иномарки, а также с предложением перекрыть импорт иномарок частным лицам, ввозящим машины по льготным тарифам, сообщает Газета.Ru.

Обращение на имя министра Антона Алиханова подписали глава «КамАЗа» (по совместительству председатель совета ОАР) Сергей Когогин, президент «Группы ГАЗ» Вадим Сорокин и гендиректор группы Sollers (выпускает УАЗ и LCV модели на основе старых JAC) Николай Соболев. Аналогичные письма направлены председателю комитета Совфеда по экономической политике Андрею Кутепову и председателю комитета Госдумы по промышленности и торговле Владимиру Гутеневу.

В обращении ОАР подчеркивается, что утильсбор — одна из самых эффективных мер защиты внутреннего рынка и стимулирования инвестиций в отрасль. При этом система расчета платежа исходя из типа и объема двигателя автомобиля устарела, считают в ассоциации. За последние годы широкое распространение (особенно среди китайских машин) получили турбо-двигатели, которые при небольшом объеме имеют высокую мощность. Кроме того, на рынке растет и количество гибридных машин с ДВС незначительного объема.

В результате одинаковым утильсбором облагаются автомобили кардинально разных ценовых категорий, если они имеют сравнительно небольшой объем двигателя, говорят автопроизводители..

В связи с этим в ОАР предлагают связать расчет утильсбора не с объемом двигателя, а с его мощностью.

В ассоциации уверены, что изменения в расчетах утильсбора нужны и для борьбы с «серым» импортом иномарок через физлиц, для которых действуют льготы на автомобили с двигателем объемом менее 3 л. Так, постановление правительства №1291 предусматривает ставки в 3,4 тыс. рублей при ввозе нового автомобиля и 5,2 тыс. рублей при ввозе машины с пробегом старше трех лет.

  1. 10.09.2025, 22:24
    Гость: Gur'evо-Voskresenskoe.Tversk.obl

    Не перекроют,есть договоренность Кремля с Китаем,РФ поставляет энергоносители в Китай,а Китай поставляет свою продукцию в РФ.

  2. 10.09.2025, 21:57
    Гость: Мнение

    Должна быть конкуренция иначе при высокой цене будет низкое качество и заставить в этом случае покупать такие машины не получится надо с уважением отнестись к покупателю

  3. 10.09.2025, 21:39
    Гость: Бобер

    Давайте пойдем от обратного. Машины НЕ покупают потому, что их некуда ставить!
    Вы же сами в масквах и других крупных городах создали проблему для автомобилей:
    1) Грузовой каркас - не позволяющий пользоваться большим авто в центре масквабада
    2) сплошь платные парковки - с конскими ценами
    3) уничтожение гаражных кооперативов - по гос-беспределу
    4) тесные дворы, где на 1000 квартир только 15 парковок
    5) расплодили шайтан-такси имени яши
    Так куда и зачем покупать автомобили? Эй собянин, ты пока плитку перекладывал пробки поборол? Эй хуснулин у тебя квартиры не продаются так гаражи надо было строить дурик! Эй правительство, вы зачем болванов назначили на важные отрасли?

