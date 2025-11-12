Китайские автокомпании вывели из России 1 трлн рублей

Geely GX7 © KM.RU, Кирилл Савченко

За январь-сентябрь 2025 года выручка от продаж новых легковых автомобилей в России составила 2,7 трлн рублей, пишет Газета.RU со ссылкой на данные статистического агентства «Автостат Инфо». При этом 1,6 трлн рублей (60% от всего оборота) забрали себе китайские бренды.

Лидером китайского сегмента по итогам девяти месяцев стала марка Haval, заработавшая в России 305 млрд рублей. Также в тройку попали Chery (244 млрд рублей) и Geely (233 млрд рублей). За ними идут бренды Changan (142 млрд рублей), Jetour (89 млрд рублей) и Tank (72 млрд рублей).

В тройку машин из КНР, которые принесли наибольший доход, вошли Haval Jolion (112 млрд рублей), Geely Monjaro (109 млрд рублей) и Chery Tiggo 7 Pro Max (96 млрд рублей).

Если эти бестселлеры сохранят прежние темпы продаж, то доля китайского автопрома в общей выручке к концу 2025 года станет еще значительнее.

Комментарии читателей

  1. 12.11.2025, 20:33
    Гость: Gur'evо-Voskresenskoe.Tversk.obl

    Тогда Китай откажется от энергоносителей из РФ,если Кремль закроет рынок РФ ,для Китая.
    .
    Поздно лоббировать ,теперь только вассалы Китая.

  2. 12.11.2025, 19:26
    Гость: TY

    Когда импортируются немецкие автомобили, то это приобщение к прекрасному, а когда китайские, то это вывод капитала. Я правильно уловил логику этой статьи? Вообще, я еще не слыхал, чтоб импорт называли выводом капитала.

  3. 12.11.2025, 18:56
    Гость: stalker

    А у нас "китайцы" (продукция китайского автопрома) и так стоит выше чем в самом Китае в разы. Так что по факту наш потребитель уже переплачивает. В нормальных странах действует правило для иностранных автопроизводителей. Хочешь продавать свою продукцию на внутреннем рынке государства, наладь производство внутри страны. А нет, тогда плати высокие ввозные пошлины. А у нас открытые двери для иностранных товаров. А потом удивляемся, что выручка за рубеж уходит.

  4. 12.11.2025, 18:19
    Гость: Ха

    Может лучше не надо, а то скоро цена машины здесь будет на порядок больше тоже машины за бугром.
    Все лоббирование у государства сводится к тупому увеличению "госпобора ни за что" с покупателей.

  5. 12.11.2025, 17:40
    Гость: Закон суров, но он Закон

    Нельзя так говорить про юристов. У них дипломы полновесные юридические. Не то что ваши хиленькие технические

