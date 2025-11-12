Китайские автокомпании вывели из России 1 трлн рублей
За январь-сентябрь 2025 года выручка от продаж новых легковых автомобилей в России составила 2,7 трлн рублей, пишет Газета.RU со ссылкой на данные статистического агентства «Автостат Инфо». При этом 1,6 трлн рублей (60% от всего оборота) забрали себе китайские бренды.
Лидером китайского сегмента по итогам девяти месяцев стала марка Haval, заработавшая в России 305 млрд рублей. Также в тройку попали Chery (244 млрд рублей) и Geely (233 млрд рублей). За ними идут бренды Changan (142 млрд рублей), Jetour (89 млрд рублей) и Tank (72 млрд рублей).
В тройку машин из КНР, которые принесли наибольший доход, вошли Haval Jolion (112 млрд рублей), Geely Monjaro (109 млрд рублей) и Chery Tiggo 7 Pro Max (96 млрд рублей).
Если эти бестселлеры сохранят прежние темпы продаж, то доля китайского автопрома в общей выручке к концу 2025 года станет еще значительнее.
Тогда Китай откажется от энергоносителей из РФ,если Кремль закроет рынок РФ ,для Китая.
Поздно лоббировать ,теперь только вассалы Китая.
Когда импортируются немецкие автомобили, то это приобщение к прекрасному, а когда китайские, то это вывод капитала. Я правильно уловил логику этой статьи? Вообще, я еще не слыхал, чтоб импорт называли выводом капитала.
А у нас "китайцы" (продукция китайского автопрома) и так стоит выше чем в самом Китае в разы. Так что по факту наш потребитель уже переплачивает. В нормальных странах действует правило для иностранных автопроизводителей. Хочешь продавать свою продукцию на внутреннем рынке государства, наладь производство внутри страны. А нет, тогда плати высокие ввозные пошлины. А у нас открытые двери для иностранных товаров. А потом удивляемся, что выручка за рубеж уходит.
Может лучше не надо, а то скоро цена машины здесь будет на порядок больше тоже машины за бугром.
Все лоббирование у государства сводится к тупому увеличению "госпобора ни за что" с покупателей.
Нельзя так говорить про юристов. У них дипломы полновесные юридические. Не то что ваши хиленькие технические