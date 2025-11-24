«Бабушки под влиянием мошенников» начали отбирать подержанные машины
«Бабушки под влиянием мошенников» добрались до авторынка: у россиян отбирают подержанные машины, купленные у обманутых пенсионерок. Случаи зафиксированы на Кубани, в Рязанской и Московской областях и других регионах, пишет Telegram-канал Baza.
Один из таких случаев произошел в Москве. Житель столицы приобрел юридически чистый Volkswagen Tiguan за 1,8 млн рублей у пожилой женщины. Продавщица авто показалась милой и адекватной, сделку быстро оформили по договору купли-продажи за наличные. А спустя неделю мужчина выставил автомобиль на продажу.
Первые потенциальные покупатели приехали на осмотр и предъявили «корочки» МВД. От полицейских мужчина узнал, что пенсионерка под влиянием мошенников продала все свое имущество на сумму 27 млн рублей, включая машину. Сотрудники предъявили постановление о выемке и увезли машину на стоянку.
Как и в схеме с квартирами, пенсионерка уже обратилась в суд, чтобы признать покупателя недобросовестным и вернуть себе машину.
Еще одна проблема заключается в том, что эта схема накладывается на другую — когда люди регистрируют авто на своих пожилых родственников, чтобы снизить транспортный налог. Поэтому зачастую к пенсионерам в ПТС покупатели относятся спокойно и без лишних подозрений.
Путаете, дела начались не с Долиной. Суды по похожим делам уже не менее трёх лет идут..
Возможно, уже стали учитывать наработанный опыт.
ему грозит до 10 лет
Продюсера группы «Ласковый май» Андрея Разина объявили в розыск.Комсомольская правда
Разина заочно привлекли в качестве обвиняемого по статье о мошенничестве в особо крупном размере.Взгляд.ру
обманутой бабкой-пенсионеркой Ларисы Александровны Лолиной
(урождённой Кудельман) тоже пенсионерка,70 лет это вам не.
Неужели у неё нет личного юриста?
Не может быть! У таких есть личные шофер, парикмахер,косметолог, и пр. стоматологи-гинекологи.
Почему обманутые мошенниками бабушки-старушки -ушки на макшке не сидят в тюрьме, если не могут отдать деньги?
А может их не было,этих бабок.
Кудельман по отцу, по маме Долина, сама бабушка. Может ей это всё померещилось?
Родилась она в Баку, в еврейской семье.В трёхлетнем возрасте переехала с родителями в их родной город — Одессу.
Член ЕР сс2003 г.Живёт наверно в Мокве. Русская,не?
Посмотрел ещё одну передачу типа ток-шоу на эту же тему.
Один юрист сказал, когда образуется новая неясная схема, сразу же находятся подражатели, уже настоящие мошенники.
Это к вопросу, стали ли все бабки мошенницами.
----
В основном всё аппеллируют к Верховнтму суду, который должен дать разъяснения по этим случаям и дать основные установки судам.
Это правильное начало. Судья, поскольку сейчас всё не очень ясно, можетъ принять любое решение.
Поскольку сейчас любой собстаенник, любой! Фактически независимо от возраста и состояния может назвать себя неадекватным в момент сделки
А последующая экспертиза даст расплывчатое заключение. Типа нормальный, но гарантий нет.
-----
В целом, много интересного даже для меня. Одна бабка продав квартиру, тут же прописалась назад через госуслуги, раньше, чем покупатели успели..
Сказали ещё одну новость. На всех этапах бабка одна, а потом вдруг у неё оказывается много советчиков.
Ещё интересно, бабки, даже вроде бы честные, считают, что деньги пострадавшим покупателям почему то вернутся.. Якобы они на чьем-то там счету.. (Это мошенники так им совесть успокаив
От меня.
Фактов для суда нужно много. Поэтому надо копировать на всякий случай всё документы. Брать личную написанную от руки расписку о том, что всё деньги получены полностью. Неплохо бы иметь записи всех разговоров. Сами думайте, как их получить.
Можно страховать сделку, но, говорят, страховщики уже не рискуют.
Вы читайте всё статьи по теме. Их много.
Когда это мошенники деньги возвращали если их даже не находят?
(Хочу сказать, мне один раз вернули. Но совсем другую, мелкую сумму. Но был особый случай, я знал, что камера записывает всё.. Включая лицо и номер машины)