«Бабушки под влиянием мошенников» начали отбирать подержанные машины

14:28 24.11.2025

«Бабушки под влиянием мошенников» добрались до авторынка: у россиян отбирают подержанные машины, купленные у обманутых пенсионерок. Случаи зафиксированы на Кубани, в Рязанской и Московской областях и других регионах, пишет Telegram-канал Baza.

Один из таких случаев произошел в Москве. Житель столицы приобрел юридически чистый Volkswagen Tiguan за 1,8 млн рублей у пожилой женщины. Продавщица авто показалась милой и адекватной, сделку быстро оформили по договору купли-продажи за наличные. А спустя неделю мужчина выставил автомобиль на продажу.

Первые потенциальные покупатели приехали на осмотр и предъявили «корочки» МВД. От полицейских мужчина узнал, что пенсионерка под влиянием мошенников продала все свое имущество на сумму 27 млн рублей, включая машину. Сотрудники предъявили постановление о выемке и увезли машину на стоянку.

Как и в схеме с квартирами, пенсионерка уже обратилась в суд, чтобы признать покупателя недобросовестным и вернуть себе машину.

Еще одна проблема заключается в том, что эта схема накладывается на другую — когда люди регистрируют авто на своих пожилых родственников, чтобы снизить транспортный налог. Поэтому зачастую к пенсионерам в ПТС покупатели относятся спокойно и без лишних подозрений.