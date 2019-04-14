А россияне-то не знают: Минтруд трубит о рекордном росте зарплат

В ситуации, когда люди сводят концы с концами, это ведет к росту недовольства

Минтруд обнаружил рекордный рост зарплат в России — на 6,8% в 2018 году. Об этом заявил министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин. «Это самый высокий показатель с 2012 года», — подчеркнул он, выступая на расширенном заседании коллегии министерства.

Фото с сайта unikassa.ru

Топилин также выразил надежду, что министерству удастся выйти «на позитивный тренд» роста реальной заработной платы в последующие годы.

Похоже, Минтруд пошел по стопам Росстата. В феврале, напомним, статистическое ведомство сообщило о рекордном росте ВВП за шесть лет. Согласно новой оценке, в 2018 году экономика РФ выросла на 2,3% против 1,6% годом ранее — это максимальное значение с «докрымского» 2012 года.

Рекордный рост ВВП, по мнению аналитиков, был однозначно связан с заменой руководства Росстата. Прежний глава ведомства — Александр Суринов — не справился, как принято было говорить в СССР, с заданиями партии и правительства. В конце 2018 года Росстат насчитал, что что темпы роста ВВП составили всего 1,7%, инфляция ускорилась до 4,2%, число людей, проживающих за чертой бедности, увеличилось на 200 тысяч человек — до 19 миллионов, или 13,3% населения. А реальные доходы граждан ушли в минус в годовом выражении.

Между тем, президент Владимир Путин на большой пресс-конференции ясно выразился: по итогам 2018 года доходы должны вырасти на 0,5%. А вовсе не падать, как насчитал Росстат.

Статистическое направление решено было укрепить — премьер Дмитрий Медведев отправил Суринова в отставку, а на его место назначил Павла Малкова, ранее возглавлявший департамент госуправления Минэкономики.

Результаты «рокировки» не заставили себя ждать. А теперь и Топилин — видимо, чтобы не оказаться на месте Суринова — твердит о невиданном росте зарплат. В то время как ВЦИОМ утверждает, что большинство жителей России (68%) предпочитают экономить деньги, сокращая повседневные расходы — в 2018 году таких было 63%. То есть, если верить Топилину, люди у нас от жадности экономят.

Независимые экспертные организации видят картину в менее радужном свете. Одна из них — консалтинговая компания Korn Ferry. По ее оценке, прирост реальных зарплат в РФ в текущем году составит 1,3% против 3% годом ранее. В то же время в 2019 году ожидается ускорение инфляции до 5−5,5% на фоне роста НДС и эффекта от ослабления рубля в прошлом году. То есть, жить лучше явно не станет.

Заметим, не следует путать рост зарплат с ростом реально располагаемых доходов населения. По второму показателю даже «укрепленный» Медведевым Росстат фиксирует снижение — на 0,2% в 2018 году. А Минэкономики ожидания по росту реальных заплат в 2019 году снизило с 1,4% до 1,1%.

И возникает простой вопрос: что на деле происходит с зарплатами в России?

— Зарплаты не могут расти в отсутствии роста экономики, это аксиома, — отмечает президент Союза предпринимателей и арендаторов России Андрей Бунич. — В России росту экономики неоткуда взяться, так с какой стати у нас будут расти зарплаты? Да, перед президентскими выборами-2018 повысили зарплаты бюджетникам — но это локальный максимум, который не влияет на картину в целом.

На деле, в России наблюдается стагнация в оплате труда — цены растут, а зарплаты стоят на месте, либо растут очень мало. Даже если они немного выросли с 2012 года, есть масса моментов, которые уравновешивают этот рост.

— Что это за моменты?

— Реальные располагаемые доходы населения складываются из разных источников, в том числе из пенсий и социальных пособий. В России пенсии и пособия получают десятки миллионы сограждан, и относительно инфляции эти пособия неуклонно уменьшаются. Одно это снижает реальные доходы населения в среднем.

Кроме того, на реальные доходы влияет баланс по кредитам и банковским вкладам. Сейчас, замечу, доходность вкладов в банках уменьшается. Даже если вклады есть, доходность по ним минимальна.

А вот задолженности у населения большие — и под большой процент. По данным Высшей школы экономики, объем выданных кредитов населению в 2018 году вырос на 35%, а суммарная задолженность по кредитам достигла к концу 2018 года 14,9 трлн. рублей.

Рост платежей по кредитам идет в России чуть ли не в геометрической прогрессии. Люди влезают в долги для поддержания привычного образа жизни. И это полностью нивелирует рост зарплат, и даже приводит к существенному снижению суммы реально располагаемых доходов.

Получается, зарплаты немного растут, но платежи, которые люди уже обязались делать, все равно уводят баланс в минус.

Наконец, реально располагаемые доходы складываются от предпринимательской деятельности. Здесь ситуация вообще аховая, и она надолго. Для ее исправления нет, я считаю, никаких перспектив — и такого плохого положения не было никогда.

Сейчас доходы от предпринимательской деятельности составляют ничтожную часть доходов населения. Это означает, что очень мало людей способны сами себя окупать.

Сюда же можно добавить доходы от собственности: ими располагают немногие, и они также не растут.

— О чем говорит такая ситуация?

— О том, что победные реляции Минтруда и Росстата — не более, чем пропагандистский трюк. Временное повышение зарплат они выдают за великую победу. В то время как в дальнейшем никакого роста зарплат, конечно, не будет.

Вывод прост: в целом население России беднеет. У граждан все больше денег уходит на обязательные сборы, коммунальные платежи, продукты, медикаменты. И сумма, которая после всех этих трат остается, у многих стремится к нулю.

В этой обстановке бомбардировать общественность сообщениями о повышении жизненного уровня — глупость. Обратной ее стороной будет лишь повышение градуса недовольства в обществе, потому что люди прекрасно чувствуют, как они на самом деле живут.

— Реальные доходы сегодня растут, но очень медленно, а главное нестабильно, — считает доктор экономических наук, независимый эксперт по социальной политике Андрей Гудков. — Их динамика уже в ближайшем будущем может повернуть вспять. Причины тому — повышение НДС и разгон инфляции. А инфляция, в свою очередь, сильно связана с повышением курса доллара и евро.

Нередки ситуации, когда оптовые цены снижаются, а розница стоит на месте. Так происходит, например, когда правительство вводит меры, регулирующие ценообразование на бензин.

Инфляция в рознице «забегает вперед» и в том случае, когда возникает геополитическая напряженность — в секторах, где велика доля импортных товаров.

Если коротко: растущие доходы съедает потребительская инфляция, которая растет еще быстрее.