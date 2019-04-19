Лукашенко поручил модернизировать НПЗ, чтобы не ходить «с протянутой рукой»

15:08

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил правительству в кратчайшие сроки завершить модернизацию двух нефтеперерабатывающих заводов, что позволит в будущем покупать нефть по мировым ценам. Об этом белорусский лидер заявил, выступая с посланием к белорусскому народу и парламенту страны.

«Хочу обратить особое внимание на окончание, притом скорейшее окончание, модернизации двух нефтеперерабатывающих заводов. Чтобы мы не ходили с протянутой рукой и не кланялись, а покупали, как все, на мировом рынке, перерабатывали и получали прибыль», — приводит слова Лукашенко Business FM. По его словам, модернизация НПЗ находится на финишной стадии.

Два белорусских нефтеперерабатывающих завода — «Нафтан» и Мозырский НПЗ — в 2018 году переработали около 18 млн тонн нефти. Суммарную мощность белорусских НПЗ благодаря модернизации планируется увеличить до 24 млн тонн нефти в год к середине 2020 года