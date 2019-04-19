]]> ]]>
Главная Экономика Новости

Лукашенко поручил модернизировать НПЗ, чтобы не ходить «с протянутой рукой»

15:08 19.04.2019
Александр Лукашенко. Фото с сайта kapital.kz
Материалы по теме:

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил правительству в кратчайшие сроки завершить модернизацию двух нефтеперерабатывающих заводов, что позволит в будущем покупать нефть по мировым ценам. Об этом белорусский лидер заявил, выступая с посланием к белорусскому народу и парламенту страны.

«Хочу обратить особое внимание на окончание, притом скорейшее окончание, модернизации двух нефтеперерабатывающих заводов. Чтобы мы не ходили с протянутой рукой и не кланялись, а покупали, как все, на мировом рынке, перерабатывали и получали прибыль», — приводит слова Лукашенко  Business FM. По его словам, модернизация НПЗ находится на финишной стадии.

Два белорусских нефтеперерабатывающих завода — «Нафтан» и Мозырский НПЗ — в 2018 году переработали около 18 млн тонн нефти. Суммарную мощность белорусских НПЗ благодаря модернизации планируется увеличить до 24 млн тонн нефти в год к середине 2020 года

Темы: Белоруссия, Нефтегазовый сектор экономики в мире, Александр Лукашенко
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
19.04.2019, 19:41
Гость: полухохол

"Лука"сердится,что и кто(кроме него самого)мешал в прошедшие 20 лет все модернизировать?!Вот то-то и оно ,"халява"проще и дешевле.Прохиндей и жлоб,такого же колю вырастил.
19.04.2019, 19:35
Гость: Житель Среднерусской возвышенности

Плакать не будем. Побирушек в мире полно, прибегут другие.
19.04.2019, 19:33
Гость: Остап

То есть, сейчас он "ходит с протянутой рукой"?
Все комментарии (10)
]]>
]]>

xProduct()

]]>
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2019 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.
Карта сайта
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь.