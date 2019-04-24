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Нефтяники получат из ФНБ более 400 млрд рублей за удержание цен на топливо

14:12 24.04.2019
© KM.RU, Илья Шабардин
© KM.RU, Илья Шабардин
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В этом году нефтекомпании получат 400-450 миллиардов рублей из Фонда национального благосостояния (ФНБ) за сдерживание цен на топливо, сообщает РИА Новости со ссылкой на в пресс-службу Минфина.

Эти договоренности касаются только 2019 года.

"Применение таких параметров в 2020 году при высоких ценах на нефть приведет к выплатам компенсации нефтяным компаниям из ФНБ в размере 1,7 триллиона рублей. Поэтому договоренности по демпферу на 2020 год пока не достигнуты", — подчеркнули в Минфине.

В марте кабмин решил изменить механизм компенсаций, позволяющий нефтяникам сдерживать цены на топливо. На этой неделе в правительстве определились, что источниками средств для более высоких выплат компаниям станут акцизы и надбавки к налогу на добычу полезных ископаемых.

Механизм взаимных компенсаций работает так: при высоких экспортных ценах государство доплачивает нефтяникам, чтобы те отказались от поставок за рубеж. При низких ценах, наоборот, компании платят бюджету. Сейчас цена отсечения экспортного паритета — 56 тысяч рублей за тонну бензина и 50,5 тысячи рублей за тонну дизеля.

На совещании в марте чиновники решили снизить цену отсечения до 51 тысячи рублей за тонну бензина и 46 тысяч рублей за тонну дизеля. По подсчетам Минфина, выпадающие доходы бюджета могут составить 120-190 миллиардов рублей в год. Ведомство настаивало на возмещении выпадающих доходов казны.

Темы: Бензин, Нефтяная промышленность в России, Министерство финансов РФ
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Комментарии читателей
Оставить комментарий
24.04.2019, 18:58
Гость: World - gvozd

Мы это поняли с 91 года
Куда это все идет.
Еще на 1 -м курсе
24.04.2019, 18:47
Гость: World

Идея кино для Шахназарова.
Рабочее название. "Карлсон который живет на крыше"
24.04.2019, 18:33
Гость: ага

ну вы там держитесь
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