Нефтяники получат из ФНБ более 400 млрд рублей за удержание цен на топливо

14:12

В этом году нефтекомпании получат 400-450 миллиардов рублей из Фонда национального благосостояния (ФНБ) за сдерживание цен на топливо, сообщает РИА Новости со ссылкой на в пресс-службу Минфина.

Эти договоренности касаются только 2019 года.

"Применение таких параметров в 2020 году при высоких ценах на нефть приведет к выплатам компенсации нефтяным компаниям из ФНБ в размере 1,7 триллиона рублей. Поэтому договоренности по демпферу на 2020 год пока не достигнуты", — подчеркнули в Минфине.

В марте кабмин решил изменить механизм компенсаций, позволяющий нефтяникам сдерживать цены на топливо. На этой неделе в правительстве определились, что источниками средств для более высоких выплат компаниям станут акцизы и надбавки к налогу на добычу полезных ископаемых.

Механизм взаимных компенсаций работает так: при высоких экспортных ценах государство доплачивает нефтяникам, чтобы те отказались от поставок за рубеж. При низких ценах, наоборот, компании платят бюджету. Сейчас цена отсечения экспортного паритета — 56 тысяч рублей за тонну бензина и 50,5 тысячи рублей за тонну дизеля.

На совещании в марте чиновники решили снизить цену отсечения до 51 тысячи рублей за тонну бензина и 46 тысяч рублей за тонну дизеля. По подсчетам Минфина, выпадающие доходы бюджета могут составить 120-190 миллиардов рублей в год. Ведомство настаивало на возмещении выпадающих доходов казны.