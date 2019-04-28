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Песков: Китай проявляет осторожность в отношениях с РФ в связи с антироссий

22:32 28.04.2019
Дмитрий Песков © KM.RU, Алексей Белкин
Дмитрий Песков © KM.RU, Алексей Белкин
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Китайские экономические структуры проявляют осторожность во взаимодействии с Россией в рамках проектов в связи с санкциями против страны. Об этом в воскресенье сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью на телеканале "Россия-1".

"Да, многие китайские банки и экономические структуры вынуждены с оглядкой относиться на те рестрикции, которые применяют американцы и другие страны, потому что все-таки мы живем в век взаимозависимой экономики. Поэтому, конечно, осторожность достаточно часто проявляется со стороны китайских партнеров, но это не значит, что они являются сторонниками этих санкций", - приводит его слова ТАСС.

По мнению Пескова, российско-китайским отношениям нужно дать время на развитие. Он напомнил, что товарооборот между Россией и Китаем составляет около $100 млрд, чего, по его словам, нельзя было представить 10 лет назад. "Это, наверное, лучшим образом свидетельствует о том, что этот маховик раскручивается и поступательное развитие торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества дает свои плоды", - пояснил пресс-секретарь президента.

Песков добавил, что США используют санкции в меркантильных целях, что связано "с тем, чтобы незаконными с точки зрения международного права и норм международной торговли методами обеспечить преимущество для своей собственной экономики".

Темы: Отношения России и Китая, Экономические санкции и эмбарго
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Комментарии читателей
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29.04.2019, 03:09
Гость: Киевлянину

Крым российский был, есть и будет. А ты, киевлянин, сиди и подумай лучше, как будешь жить без российского газа. Нет транзита, - нет газа. А санкции мы как-нибудь переживем. СССР и Россия всегда жили при санкциях, и ничего - пока живы. Так что за нас не беспокойся, о себе лучше подумай.
29.04.2019, 01:08
Гость: советский инженер

100 миллиардов долларов для таких стран как Россия и Китай это очень мало. У Китая с Вьетнамом например торговый оборот 140 или 150 миллиардов. А у России Китай покупает только сырьё.
29.04.2019, 01:03
Гость: из киева

О, вы, ребята-россияне, уже заговорили о международном праве? Вспомнили о "взаимозависимой экономике"? А ведь вам сразу сказали, что КрымНаш вылезет вам боком (а он такой угловатый:). И, похоже, специально для вас никто не собирается придумывать международное право, в котором Крым будет российским.
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