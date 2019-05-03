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Россия стала мировым лидером по закупкам золота в 2019 году

09:45 3.05.2019
Фото с сайта Pixabay.com
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Россия стала мировым лидером по закупкам золота за первый квартал 2019 года, пишет РИА Новости со ссылкой на сообщение Всемирного совета по золоту (World Gold Council, WGC).

По данным WGC, Россия закупила 55,3 тонны золота. Таким образом, общее количество золотого резерва страны составило более 2168 тонн, что составляет 19 процентов общей суммы резервов. В 2018 году Россия приобрела 274,3 тонны золота.

Отмечается, что Россия, скупая золото, стремится снизить свою зависимость от американского доллара на случай расширения санкций со стороны США.

На втором месте расположился центробанк КНР, который также пытается дифференцировать свои активы, двигаясь к отказу от американского доллара на фоне напряженных отношений с Вашингтоном.

В число самых активных скупщиков золота в начале 2019 года также вошли Турция, Казахстан, Эквадор, Катар и Колумбия. В целом мировые центробанки побили шестилетний рекорд по закупкам золота за отчетный период - 145,5 тонн золота, что на 68 процентов больше, чем в начале 2018 года.

Отмечается, что Россия, скупая золото, стремится снизить свою зависимость от американского доллара на случай расширения санкций со стороны США.

На втором месте расположился центробанк КНР, который также пытается дифференцировать свои активы, двигаясь к отказу от американского доллара на фоне напряженных отношений с Вашингтоном.

В число самых активных скупщиков золота в начале 2019 года также вошли Турция, Казахстан, Эквадор, Катар и Колумбия.

В целом мировые центробанки побили шестилетний рекорд по закупкам золота за отчетный период - 145,5 тонн золота, что на 68 процентов больше, чем в начале 2018 года.

Темы: Россия, Золотовалютные резервы и резервная валюта
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Комментарии читателей
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03.05.2019, 19:14
Гость: Набиулливедение

Золото партии скоро все будет в России, его купят у тех, кто его вывез! А купят для того, чтобы его снова вывезти....
03.05.2019, 19:07
Гость: ВВВку

У вас еще есть 200 рулей! Это очень много! Любимая народом олигархическая коррумпированная власть это исправит, будет сто рублей и пенсия после столетнего юбилея!
03.05.2019, 19:02
Гость: Сталин был плохой!

Отлаженная схема - сначала вывозим золото под видом металлолома, потом покупаем за валюту это золото и снова его вывозим.... Хорошая власть!
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