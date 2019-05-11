Выиграет ли Трамп от тарифной войны с Китаем?

Бывший главный стратег Белого дома признал высокую рентабельность китайского государственного капитализма

Утром 3 мая президент США Дональд Трамп объявил в «Твиттере», что с 10 мая США повысят тарифы на китайский импорт с 10% до 25% и повышение охватит товары из КНР на сумму 200 млрд долл. При этом Трамп добавил, что «в ближайшее время» введёт пошлины ещё на $325 млрд китайского импорта в США, пока не охваченного повышенными тарифам.

10 мая решение Трампа о повышении тарифов на импортируемую в США китайскую продукцию вступило в силу.

США ввозят товары из Китая на общую сумму $539,5 млрд, а торговый дефицит США составил в 2018 году $419,2 млрд. Если Трамп выполнит угрозу, практически все товары, импортируемые из Китая в США, будут обложены повышенными тарифами.

Демарш Трампа оказался неожиданным как для китайской стороны, так и для американских экспертов, поскольку предыдущие десять раундов американо-китайских переговоров оканчивались обнадёживающими комментариями. Обе стороны заявляли, что всё идёт к заключению соглашения. Ещё на прошлой неделе в США выражали оптимизм по поводу заключения сделки с КНР в ближайшие дни.

Сам Трамп объяснил свой демарш тем, что «переговоры по торговой сделке с Китаем продолжаются, но слишком медленно, поскольку они [китайцы] пытаются пересмотреть условия».

Скорее всего, обе стороны подошли сейчас к обсуждению неких принципиальных вопросов, которые откладывались до последнего и в которых КНР не может уступить. Чтобы подтолкнуть Пекин к сговорчивости, Трамп воспользовался обычным приёмом – шантажом. Таким принципиальным вопросом, по всей вероятности, является субсидирование китайским государством промышленности, особенно экспортных отраслей. Это вызывает главное неудовольствие Вашингтона. Однако определяющая роль государства в экономике – неотъемлемое системное свойство китайской модели развития, и здесь требование американской стороны выходит за пределы обычного торгового спора.

Ещё одним неурегулированным вопросом является проблема контроля за выполнением соглашения, о заключении которого ведутся переговоры, и санкций в случае нарушения сторонами своих обязательств. Вашингтон пытается присвоить себе исключительное право в одностороннем порядке определять факт такого нарушения и применять санкции в виде повышения тарифов.

То, что переговоры упёрлись именно в эти вопросы, подтвердил бывший главный стратег Белого дома (при Трампе) Стив Бэннон, опубликовавший 6 мая в «Вашингтон пост» большую и вызывающе антикитайскую статью. Поддерживая демарш Трампа с тарифами, Бэннон выделил шесть пунктов, которые, по его мнению, доказывают, что с Китаем «бесполезно идти на компромисс» и вести переговоры с Пекином следует с позиции силы.

Признавая, что «китайский государственный капитализм является высоко рентабельным» (!), Бэннон настаивает на прекращении Китаем «несправедливых субсидий государственным предприятиям», называя такое прекращение «основой для текущих торговых переговоров».

В статье Бэннона высказаны также стандартные американские требования к КНР – отказаться от принудительной передачи технологий, высоких тарифных и нетарифных барьеров и валютных манипуляций, хотя доказательств государственной поддержки такой практики отдельных китайских компаний у Вашингтона нет.

Успешное экономическое развитие Китая Бэннон расценивает как «экономическую войну против индустриальных демократий» и «угрозу национальной безопасности» США.

В Пекине поняли, что Вашингтон стремится к скорейшему соглашению и прибегает к шантажу как переговорной тактике, пытаясь перед завершением переговоров вырвать у Китая уступки по обозначенным выше принципиальным вопросам. Поэтому даже после угроз Трампа в США отправилась китайская делегация высокого уровня для очередного раунда переговоров.

Официальная позиция Пекина состоит в том, что, «хотя Китай не хочет ввязываться в торговую войну, он её не боится», «никогда не поддастся давлению» и не откажется «от своих основных интересов». Китай готов к любому варианту развития событий, включая временный срыв американцами переговоров и ответные меры Пекина.

В Пекине подчёркивают устойчивое экономическое положение страны. Так, рост ВВП КНР за I квартал 2019 года составил 6,4% в годовом исчислении, что в два раза выше, чем в США за то же время. Внешняя торговля товарами выросла на 4,3% в годовом исчислении за первые четыре месяца этого года на фоне положительного сальдо торгового баланса, которое увеличилось на 31,8% до 618,17 миллиарда юаней.

В Китае продолжается активное стимулирование экономического роста, включая сокращение нормы резервирования для коммерческих банков, массовое снижение налогов и сборов для предприятий и огромные инвестиции в подготовку рабочих мест. В то же время Китай принял меры по открытию внутреннего рынка для иностранных инвестиций.

На этом фоне повышение тарифов на ввоз китайской продукции в США может лишь незначительно замедлить экономический рост КНР, но не остановить его. По экспертным оценкам, повышение тарифов на 200 млрд долл. китайского импорта в США снизит рост ВВП Китая на 0,2-0,3%. Если США повысят тариф на 25% с охватом остального китайского импорта на сумму 325 млрд долл., то это снизит ВВП Китая на 0,3-0,4%, замедляя ежегодный рост экономики до 6% или немного менее. Согласно плану социально-экономического развития КНР на 2019 год, прирост ВВП ожидается в интервале 6-6,5%.

А для США ответные меры КНР будут чувствительны. Согласно последним оценкам, повышение американцами тарифов до 25% и ответные меры КНР приведут к сокращению в США почти 1 миллиона рабочих мест и уменьшению ВВП на 0,37%.