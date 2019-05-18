Минфин предложил порезать пенсии, увеличив расходы на полицию и чиновников

22:59

Минфин России представил проект поправок в федеральный бюджет 2019 года.

Согласно документу, который опубликован на портале правовой информации, доходы казны превысят оценки, заложенные в закон о бюджете.

Сборы с ненефтегазового сектора российской экономики составят 11,935 триллиона рублей - на 264,4 млрд рублей больше первоначального плана.

Это позволит правительству пойти на увеличение расходов, которое, согласно поправкам, коснется практически всех статей, кроме социального обеспечения населения, пишет Finanz.ru.

Ежегодный трансферт Пенсионному фонду, за счет которого покрывается около половины пенсионных выплат в стране, Минфин предлагает сократить на 15,8 млрд рублей.

Практически на такую же сумму - 12,5 млрд рублей - должны вырасти расходы на содержание правоохранительных органов («национальная безопасность и правоохранительная деятельность).

Около половины этих средств - 6 млрд рублей - получат органы МВД. 2 млрд рублей дополнительных ассигнований достанется Росгвардии. 3,8 млрд рублей сверх запланированного получит Прокуратура, 2,8 млрд рублей - Следственный комитет.

Вопреки тенденции последних лет расходы на армию увеличивать не планируется: согласно поправкам, они даже будут «урезаны» на 2,7 млрд рублей за счет сокращения ассигнований на научные исследования и международное военное сотрудничество.

Расходы на содержание госаппарата вырастут на 10,7 млрд рублей. В первую очередь дополнительные средства нужны администрации президента, следует из поправок: она получит 2,3 млрд рублей сверх суммы, заложенной в закон о бюджете.

Резко - на 72,9 млрд рублей - решено увеличить расходы на поддержку национальной экономики.

Главным получателем этих вливаний станут РЖД - им достанется 40,2 млрд рублей в виде прямого взноса из бюджета в капитал в рамках госпрограммы «Развитие транспортной системы». В 10 раз меньше - 4 млрд рублей - будет выделено по госпрограмме «Гражданская авиация и аэронавигационное обслуживание».

Кроме того, значительное - на 50 млрд рублей - увеличение расходов запланировано в секторе ЖКХ, главным образом за счет финансирования объектов долевого строительства (16 млрд рублей), брошенных девелоперами-банкротами.

Расходы на образование вырастут на 14 млрд рублей, на здравоохранение - на 6,3 млрд.