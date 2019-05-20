Европейские компании отказались платить за российскую нефть

23:05

Компании Total (Франция) и Eni (Италия) отказались платить за загрязненную российскую нефть.

Total и Eni сообщили компаниям «Роснефть» и «Сургутнефтегаз», что будут готовы производить платежи, только когда подсчитают степень ущерба. Платить они намерены за чистую нефть после возобновления поставок, пишет издание ВЗГЛЯД.

Источники сообщают, что оплата за чистую нефть, которая поступает компаниям Total и Eni по другим маршрутам, продолжается. Также полностью оплачена чистая нефть, отправленная в начале апреля до инцидента в трубопроводе «Дружба».

Оплата за нефть, которая оказалась загрязнена, должна была пройти 15 мая.

«Строго говоря, это не нефть, и никто в России не может четко объяснить, кто и кому будет выплачивать компенсацию», – сказал один из торговых источников.

Теоретически западные покупатели имеют право отказаться платить за нефть, которая была загрязнена, однако поставки по трубопроводу «Дружба» регулируются российским законодательством, в котором говорится, что оплата должна быть произведена, а если качество оказалось недостаточно хорошим, то нужно требовать возмещение убытков.

«Наша позиция ясна. Западные компании должны оплатить, а затем подать иск о возмещении убытков», – сказал российский источник.

Между тем, появились сведения, что российскую загрязненную нефть якобы пытаются продать Китаю.

В апреле Белоруссия заявила об ухудшении качества российской нефти. После этого Белоруссия приостанавливала прием нефти из России, остановлен был и транзит нефти в Европу. Ущерб от «грязной» нефти оценивали в 30 млн долларов только для одного нефтеперерабатывающего завода.

Сейчас поступление чистой нефти восстановлено.