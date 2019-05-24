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Всемирный банк оценил уровень бедности украинцев

07:02 24.05.2019
Фото с сайта Pixabay.com
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Украина с точки зрения ВВП на душу населения является одной из беднейших стран региона и находится на уровне Молдавии, Армении и Грузии, пишет РИА Новости со ссыокой на специальный доклад Всемирного банка, посвященный украинской экономике.

"Темпы экономического роста на Украине остаются слишком низкими, чтобы уменьшить бедность и достичь уровня доходов соседних европейских стран", - в частности говорится в документе.

Отмечается, что уровень бедности в стране по-прежнему остается выше докризисного. При этом ВВП Украины на душу населения по паритету покупательной способности примерно втрое ниже, чем в Польше, несмотря на аналогичный уровень доходов в 1990 году, указывают эксперты.

"При существующих темпах экономического роста Украине понадобится более 50 лет, чтобы достичь уровня доходов современной Польши", - отмечают специалисты.

Для преодоления разрыва в доходах населения со странами с развитой экономикой Киеву предстоит выполнить большой объем работы, говорится в докладе. "Сегодня Украина еще далека от этой цели", - констатируют эксперты.

Ранее Всемирный банк сохранил свой прогноз роста ВВП страны на уровне 2,7% в 2019 году. По словам директора банка по делам Белоруссии, Молдавии и Украины Сату Кахконен, для экономического роста Киев должен быть готов отменить мораторий на продажу сельскохозяйственных земель, продолжить шаги по анбандлингу (разделение – ред.) "Нафтогаза" и газовой сферы, а также принять меры по борьбе с коррупцией и ускорению судебной реформы.

Также Кахконен заявила, что Украина в текущем году столкнется с большими вызовами по привлечению внешнего финансирования. "Это происходит параллельно с тем, как растет стоимость привлечения внешнего финансирования", - отметила она.

Темы: Украина, Ситуация на Украине, Экономика и финансы
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Комментарии читателей
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24.05.2019, 10:39
Гость: ира

Чем русские то - побогаче будут. У них ведь нет полезных ископаемых..
24.05.2019, 09:59
Гость: Карл

"Где-то обсуждалось, что надо запретить, в принципе, микрофинансирование. На наш взгляд, запрещать ни в коем случае нельзя, потому что тогда люди попадут в руки нелегальных кредиторов... Люди обращаются к микрозаймам не от хорошей жизни, часто для того, чтобы поддержать уровень потребления от зарплаты до зарплаты".
Эльвира Набиуллина, председатель Банка России.

Украина достаточно компактно расположена. А вот нам придётся очень тяжело, если вообще придётся, поднимать нашу РОДИНУ!!
Сразу данные по 1913 году в голову лезут. Тогда Европу уперли именно высоким уровнем жизни и высочайшим подъёмом промышленности и сельского хозяйства. И как результат страха европейцев - Первую мировую войну.
А она откинула нас в бездонную пропасть.
Уроки истории должны учить, а не отуплять. Амбиции Николая Второго стоили ему жизни и миллионам соотечественников тоже.
А у этих какие были амбиции?! А самое главное к кому?! Если они сами выбрали воинствующий путь!! Повелись как тупые на провокации, типа ты меня, что не уважаешь?!! Грабельки те же, да и исполнители совсем как в 1914 году, увязли в понтах как мухи в д--ме.
24.05.2019, 09:42
Гость: На украине

оценивают уровень бедности, а в России уровень богатства.
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