Всемирный банк оценил уровень бедности украинцев

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Украина с точки зрения ВВП на душу населения является одной из беднейших стран региона и находится на уровне Молдавии, Армении и Грузии, пишет РИА Новости со ссыокой на специальный доклад Всемирного банка, посвященный украинской экономике.

"Темпы экономического роста на Украине остаются слишком низкими, чтобы уменьшить бедность и достичь уровня доходов соседних европейских стран", - в частности говорится в документе.

Отмечается, что уровень бедности в стране по-прежнему остается выше докризисного. При этом ВВП Украины на душу населения по паритету покупательной способности примерно втрое ниже, чем в Польше, несмотря на аналогичный уровень доходов в 1990 году, указывают эксперты.

"При существующих темпах экономического роста Украине понадобится более 50 лет, чтобы достичь уровня доходов современной Польши", - отмечают специалисты.

Для преодоления разрыва в доходах населения со странами с развитой экономикой Киеву предстоит выполнить большой объем работы, говорится в докладе. "Сегодня Украина еще далека от этой цели", - констатируют эксперты.

Ранее Всемирный банк сохранил свой прогноз роста ВВП страны на уровне 2,7% в 2019 году. По словам директора банка по делам Белоруссии, Молдавии и Украины Сату Кахконен, для экономического роста Киев должен быть готов отменить мораторий на продажу сельскохозяйственных земель, продолжить шаги по анбандлингу (разделение – ред.) "Нафтогаза" и газовой сферы, а также принять меры по борьбе с коррупцией и ускорению судебной реформы.

Также Кахконен заявила, что Украина в текущем году столкнется с большими вызовами по привлечению внешнего финансирования. "Это происходит параллельно с тем, как растет стоимость привлечения внешнего финансирования", - отметила она.