]]> ]]>
Главная Экономика Бизнес

Более 80% предпринимателей боятся вести дела в России

15:41 30.05.2019 , Андрей Захарченко

Силовики становятся изобретательнее в вопросах «отжима» бизнеса у граждан, в зоне риска отныне - каждый предприниматель

На состоявшейся 27 мая рабочей встрече с президентом Владимиром Путиным российский бизнес-омбудсмен Борис Титов в рамках доклада о положении дел с правами человека в области предпринимательской деятельности отметил: более 80% предпринимателей не считают ведение бизнеса в России безопасным. При этом он с сожалением признал, что в последнее время количество сторонников такого мнения только увеличивается.


© РИА Новости

В основу очень неприятного для Кремля заявления уполномоченного при президенте по защите прав предпринимателей лег закрытый опрос, проведенный Федеральной службой охраны (ФСО) в 38 регионах страны, в котором приняли участие 211 юристов и правозащитников, а также — 211 предпринимателей. Некоторые результаты опроса обнародованы порталом РБК.

Выводы, содержащиеся в этом документе, показывают, что картина в предпринимательстве день ото дня складывается все печальнее. Так, согласно опросу, считают бизнес незащищенным от необоснованного уголовного преследования, а значит, — небезопасным, 84,4% предпринимателей.

Да, значение внушительное. Но гораздо тревожнее другое — доля разделяющих аналогичную точку зрения экспертов, в число которых вошли, в том числе, и прокурорские работники (!), составила 69,2% (в 2017 году таковых было меньше, 57,1%). Примечательно, что сейчас 66,7% этих же специалистов (против 45% двумя годами ранее) вообще не доверяет правоохранительным органам!

При этом почти 40% юристов и правозащитников признают — уголовные дела используются в конкурентной борьбе предпринимателей как способ давления друг на друга. А 36,7% предпринимателей открыто связывает их возбуждение с личным интересом силовиков.

И это постоянное увеличение давления на бизнес, считает эксперт-экономист Леонид Хазанов, ведет страну к тому, чтобы в ней был именно кризис, а не экономический рост.

— Бизнес не знает, что произойдет с ним завтра, — свидетельствует эксперт. — Гадает: снимут владельца — не снимут, отнимут компанию — не отнимут. Количество проверок контролирующих органов — немыслимое. Как и уголовных дел в отношении предпринимателей. Причем, под надуманными предлогами.

У людей наблюдается такой пессимизм, которого не было даже в «лихие девяностые». Они элементарно не знают, как им жить? И занимаются бизнесом просто по инерции.

— А если и открывают дело, — развивает тему аналитик ГК ФИНАМ Алексей Коренев, — то сидят, как говорится, на чемоданах. Чтобы при возникновении каких-либо форс-мажоров либо оперативно уехать за рубеж, либо открывать новую фирму под другим названием. Только вот для того, чтобы что-то открыть, во-первых, надо пройти семь кругов настоящего ада. А, во-вторых, потом тебя замучают проверками.

К тому же, если дело вдруг окажется прибыльным, обязательно найдется тот, кто захочет его отжать.

Столь удручающая картина, констатировал Алексей Коренев, сложилась в России не вчера, а в течение последних 15−20 лет. Поэтому на перспективу развития из российских предпринимателей никто уже и не смотрит. А зарубежные фонды и инвесторы улучшать нашу бизнес-среду не торопятся, потому что для них очень показательной стала история с основателем Baring Vostok Майклом Калви.

— Когда спор хозяйствующих субъектов вдруг перешел в уголовную плоскость и к вопросу подключились силовые структуры, — напомнил Алексей Коренев, — для всех это стало четким сигналом того, что в деле сотрудничества с Россией стоит притормозить. Все это крайне неприятно.

Однако гораздо более неприятно, что, помимо такой «крупной рыбы», в сети заинтересованных силовиков рискует сегодня попасть абсолютно каждый предприниматель, вне зависимости от степени ценности его бизнеса.

Так, несколько дней назад Национальный союз защиты прав потребителей распространил пресс-релиз (имеется в распоряжении «СП»), в котором предупредил российских бизнесменов о набирающем обороты виде мошенничества со стороны силовых структур.

Путем предоставления в налоговую инспекцию поддельных документов, говорится в документе, меняется собственник предприятия и директор, о чем заносится запись в Единый государственный реестр юридических лиц. Затем проводятся регистрационные действия, направленные на отчуждение имущества у законного собственника.

— По такой схеме, например, — рассказал корреспонденту «СП» председатель организации Павел Шапкин (предоставив копии соответствующих документов), — в этом году пострадала обратившаяся в наш союз за защитой своих прав гражданка Федосеева Н.В. В апреле 2019 года она обнаружила, что принадлежащая ей на 100% фирма, предоставлявшая складские помещения в аренду, без ее ведома и согласия перерегистрирована на постороннее и неизвестное ей лицо.

Она сразу же обратилась с соответствующими заявлениями в полицию и территориальный налоговый орган, ИФНС МРИ № 18 по Московской области. Полиция в течение нескольких дней выявила, что действия по перерегистрации проводились с нарушениями и по поддельному документу от нотариусов. Однако налоговики, несмотря на полученные обращения, в течение месяца так и не наложили ограничения на совершение дальнейших регистрационных действий, что позволяло злоумышленникам действовать безнаказанно.

Получается интересная картина — сотрудники налоговых органов не только не выполняют требования целого ряда законов, но и таким образом способствуют, по сути, мошенникам продавать «отжатое» имущество. Конечно, рано или поздно недействительность сделки, думаю, будет признана. Но имущество-то уже будет продано, а новый и старый его владельцы не смогут, как говорится, найти никаких концов. Полагаю, без участия самих сотрудников налоговой инспекции такие механизмы едва ли осуществимы.

— Почему это стало возможным?

— Стране не хватает денег. Не хватает возможности «кошмарить» предприятия. Вот и пошел такой заработок для недобросовестных представителей налоговой службы. У нас же в России принято считать, что если ты нацепил хоть какие-то погоны, то для тебя закон не писан. Вот и идет полное игнорирование прав предпринимателей. Тем более что у наших силовиков сильно развито «чувство локтя», так что если в вышеописанном случае дело и дойдет до суда, то налоговики, как, впрочем, и любые другие силовые структуры, будут в суде бороться за своего представителя всеми правдами и неправдами, невзирая на то, прав он или не прав.

— Получается, что, несмотря на все реформы силовых ведомств, той же полиции, в их рядах увеличивается количество «оборотней»?

— Дело в том, что это не силовики такие уж прямо сплошь и рядом плохие люди. Они просто очень тонко чувствуют нынешнюю ситуацию.

— В чем ее проблема?

— В экономической политике нашего финансового блока правительства. Вообще, вся наша экономика сверху донизу выстроена на ростовщичестве, главная цель которого — по максимуму «отжать» чужое имущество. Вся эта белиберда из разряда «денег нет, но вы держитесь», как и отказ от запрещения микрофинансовых организаций, дающий деньги под 2% в день якобы из-за опасения ухода этого бизнеса в теневой сектор, как раз на это и работает. Чтобы человек, набрав долгов, потом расплачивался с судебными приставами своей собственностью.

— На встрече с Путиным Борис Титов выступил за реформу судебной системы, за изменение уголовно-процессуального кодекса, в частности, за активное использование в отношении подозреваемого бизнесмена внесения залога, а не заключения под стражу. И Владимир Путин его вроде бы поддержал. Это ли не свидетельство того, что ситуация в бизнесе скоро будет исправлена?

— Фразы из разряда «давайте наведем порядок» мы слышим с пугающей периодичностью. Усиливают работу правоохранителей, наводят порядок — а ничего так и не работает. У нас не работает даже то, что написано в первых двух главах Конституции. А вся проблема в том, что в России нет эффективного общественного контроля в отношении силовиков. Прокуратуры, суды и прочие все равно живут сами в себе, над народом.

— В какой форме должен быть этот общественный контроль?

— Прежде всего, должна быть выборность судей. Как в СССР — выбирать их прямым голосованием на 5 лет, а дальше — до свидания. Нужно четко прописать это в Конституции. А передавать той же прокуратуре какие-то дополнительные полномочия при том, что суды у нас не работают — нонсенс. Без эффективной судебной системы защитить наших бизнесменов от произвола, увы, никак не получится.

Впрочем, подытожил Алексей Коренев, косметическими реформами здесь не обойтись. Потому что если что-то исправлять слегка — это все равно что пытаться удержать падающие стены наклеиванием обоев. А надо менять не только судебную, но и правовую и выборную системы.

Словом, нужны глобальные реформы. Но на них, к сожалению, в обозримом будущем вряд ли кто-то решится, не для того так долго и упорно выстраивалась «вертикаль власти», чтобы теперь ее можно было быстро и безболезненно перестроить, преследуя даже самые благие цели.

Темы: Борьба с коррупцией в России, Правоохранительные органы в России, Бизнес и предпринимательство в России
Источник: Свободная пресса
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
30.05.2019, 21:53
Гость: Да

:) Простой народ верит в Билла Гейтса III-го, забывая о том, что был II-ой (хозяин юридической фирмы в Сиэтле, миллионер), а ранее I-ый...

Там много несуразностей...начиная с фактически украденной DOS (dirty operating system) которую за счёт IBM пытался приобрести студент третьего курса юридического факультета Гарварда Билл Гейтс..

С другой стороны, в IBM до сих пор кусают локти, что фактически подписали с Биллом (НАПОМНЮ,ТРЕТЬЕКУРСНИКОМ) кабальный договор(ОЧЕНЬ ПРОДУМАННЫЙ С ЮРИДИЧЕСКОЙ ТОЧКИ ЗРЕНИЯ), разрешив ему продавать программы от своего имени..

Сообразили бы, что дело выгодное - не подписали бы :)
30.05.2019, 21:38
Гость: Да

"Честным предпринимателям боятся нечего."
----------
Сразу видно - вы не совсем в теме..во первых, что такое честный? Это который выплачивает всем больше, чем зарабатывает?А также из своего кармана оплачивает штрафы? А иначе - нечестный?

Понемногу все чуток жульничают..чтобы свести концы с концами..иначе не получается..

Боятся все поголовно, просто у многих, после ряда разорений, за четверть века выработались свои схемы...во первых, не высовывайся...то есть не зарабатывай много, чтобы не привлекать внимание (ни бандиты, ни силовики обычно не трогают мелочёвщиков, им нужны миллионы)..во-вторых - ничего своего не иметь...и так далее..
30.05.2019, 21:27
Гость: Ибрагим - Трезвый

<<Президентский лозунг "Хватит кошмарить бизнес" уже сыграл свою отрицательную роль и сейчас для бизнесменов созданы все условия для ведения теневого бизнеса и ухода от налогов.>>
Это какие такие условия созданы? Можете назвать два-три условия?
Все комментарии (38)
]]>
]]>

xProduct()

]]>
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2019 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.
Карта сайта
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь.