ЦБ рекомендовал банкам составлять «досье» на самозанятых

23:49

Банк России выпустил письмо о проблеме блокировки счетов самозанятых при выполнении мер по противодействию легализации (отмыванию) доходов. Регулятор рекомендовал банкам при определении источников происхождения денежных средств учитывать статус клиента как самозанятого, пишет РБК.

Как отмечает ЦБ, «возможны случаи принятия необоснованных решений об отказах от проведения операций по причине поступления на банковские счета самозанятых денежных средств в виде профессионального дохода».

Регулятор рекомендует кредитным организациям «учитывать информацию о статусе клиента как самозанятого», а также «фиксировать данную информацию в анкете (досье) такого клиента», чтобы использовать ее в дальнейшем всеми подразделениями и филиалами банка.

Проверить, является ли клиент самозанятым, банк может с помощью сервиса ФНС. Налоговая также рекомендовала гражданам самостоятельно уведомить банк о работе со счетом в качестве самозанятого, предоставив справку. Справку можно сформировать в мобильном приложении «Мой налог» или в личном кабинете на сайте налоговой службы.

Блокировка счетов не единственная проблема самозанятых. Зачастую банки требуют самозанятых завести отдельный счет ИП, поскольку в большинстве банков запрещено использовать счета физлиц для предпринимательской деятельности, отмечал замглавы ФНС Даниил Егоров.