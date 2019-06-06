Делягин: «То, что даже Гайдар стеснялся говорить, участники ПМЭФ воплощают совершенно открыто»

21:02

Высшие государственные чиновники обсудили российскую экономику, находящуюся «в поисках стимулов роста»



Стоп-кадр из видео в YouTube

Со стороны власти выступали Алексей Кудрин, Антон Силуанов, Эльвира Набиуллина и Максим Орешкин, а также был иностранный гость - президент Европейской банковской федерации Фредерик Удеа.

В целом получился добрый разговор "среди своих", без особых неудобств. Был, пожалуй, только один неудобный вопрос о том, как Правительство собирается стимулировать предпринимательство, потому что "в России невыгодно быть предпринимателем, выгодно быть чиновником", в частности, металлургией заниматься сложно, так как внутренний спрос, внутренний рынок почти нулевой.

В ответ Антон Силуанов посоветовал развивать внешние рынки:

"Вы говорите, металлургия имеет ограничения внутреннего спроса – так нужно внешний развивать!" – сказал министр.

Эту же идею проводил глава Счетной палаты Алексей Кудрин, который прямо говорил о необходимости интеграции в мировую экономику, так как якобы рост экономики не может быть обеспечен внутренним спросом. Более того, он уверен, что при нынешнем управлении улучшения положения быть не может.

"При нынешних структуре экономики и качестве госуправления у нас нет возможности прорыва, о котором говорил президент", – заявил Кудрин.

Таким образом, на ПМЭФ в очередной раз заявили, что главное направление российской экономики – встраивание в иностранные цепочки производства, пусть и на вторых ролях.

Идеи Кудрина находят свое воплощение, и ничего хорошего это не сулит, уверен экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Он рассказал об этом в беседе с Накануне.RU.

– Как вы оцениваете заявление Алексея Кудрина о том, что при нынешней структуре экономики у России нет возможности прорыва?

– Либералы, которые управляют Правительством и Банком России, гордятся тем, что не допускают развития страны, и тем, что они обеспечивают снижение уровня жизни граждан. Их разговоры о необходимости структурных реформ – это необходимость отказа России от суверенитета и окончательное уничтожение страны.

Они хотят доделать то, что они не доделали в 1992-1998 годах. И сейчас они, насколько я могу судить, с началом пенсионной "реформы", организуют предпосылки для государственного переворота – возможно, они увидели, что по примеру Украины можно вернуть себе всю полноту власти, вытащив людей на улицу и устроив революцию.

– Но ведь слова Кудрина - это какой-то замкнутый круг? Эти же чиновники определяют структуру экономики, потом заявляют, что прорыв невозможен и определяют новую структуру экономики?

– Это замкнутый круг, безусловно. При таких людях, как Кудрин, у власти – а вся государственная политика в социально-экономической сфере полностью соответствует установкам Кудрина – никакое экономическое развитие невозможно в принципе, и социальное тоже. Не говоря уже о "прорывах", о которых говорил президент.

– И нас опять призывают интегрироваться в мировую экономику…

– Интеграция в мировую экономику бывает разной. Интеграция в мировую экономику в качестве ее полноправного участника подразумевает конкуренцию с ее ключевыми игроками, а это дело болезненное. А та интеграция, о которой говорит Кудрин, это интеграция котлеты в организм едока. Совершенно другой род "интеграции".

Этим занимались в 90-е годы, святые для Кудрина и ему подобных. Мы этим занимались и занимаемся сейчас, и именно присоединение России к ВТО на заведомо кабальных, колониальных условиях, осуществленное под давлением Грефа и Шувалова, и привело нас к катастрофе, потому что у нас инвестиционный рост прекратился, как будто выключатель повернули.

Приличный инвестиционный рост сразу сменился инвестиционным спадом. А наше присоединение к ВТО, остановив развитие российской экономики, нанесло в частности смертельный удар уже по экономике украинской.

– Антон Силуанов эту же тему поддержал заявлением о необходимости развития внешних рынков для металлургии…

– Основной курс развития зафиксирован Силуановым в пресловутом налоговом маневре, который уже сейчас сделал нефтепереработку убыточной по всей России – все НПЗ убыточны, – и который привел к тому, что в России невыгодно перерабатывать сырье, а выгодно только экспортировать его. То есть это сознательный курс на превращение России в сырьевой придаток Запада.

То, что даже Гайдар стеснялся говорить, эти делают совершенно открыто, ничего не стесняясь.

– Но ведь уже даже Игорь Сечин подтвердил, что США получили контроль над "Русалом"…

– Не только над "Русалом", но и над гидроэнергетикой. И когда администрации США понадобится сделать жизнь в Сибири невыносимой, они просто повысят тарифы на электроэнергию в Сибири – и Сибирь умрет. И никакие клоуны в Правительстве России и пискнуть не посмеют, потому что тогда их родственникам не дадут визы.

– А можно ли считать все эти обсуждения косвенным подтверждением того, что все-таки где-то в кулуарах еще идет борьба за верное направление в экономической политике? Что не все еще потеряно?

– Да нет там никакой борьбы. В Правительстве, насколько можно судить по его действиям, существует абсолютный консенсус, что Россия должна быть утилизирована и передана под внешнее управление Запада. А для этого, в такой логике, нужно довести страну до майдана, люди снесут все и приведут к власти олигархов. Много людей видят себя новыми Порошенко, а некоторые даже видят себя новыми Зеленскими.

Это абсолютный консенсус, который, на мой взгляд, сложился в Правительстве Медведева и вокруг этого Правительства. Потому что если бы консенсуса не было, то не было бы такой системной, последовательной единодушной социально-экономической пропагандистской политики.

– Которая, видимо, будет усиливаться, судя по их спокойным обсуждениям?

– Я напомню, что у нас буквально вчера произошла "революция" – у нас отменили срок давности по налоговым преступлениям. То есть если раньше в этой сфере существовало некоторое подобие законности, то сейчас к вам придут и скажут – знаете, а вы не доплатили налоги за 1995 год, вы нам должны 500 млн. А если вы считаете, что вы нам должны меньше, то докажите, пожалуйста, что вы ничего не нарушали. А откуда у вас документы за 1995 год? У вас их давно уже нет. Вот и все.

Отмена срока давности по налоговым преступлениям в нашей практике взаимодействия налоговиков с налогоплательщиками означает отказ от законности как таковой, даже от самого принципа законности.

Это позволит, исходя из "бюджетобесия", просто уничтожать любое предпринимательство как таковое. То есть никакого предпринимательства не останется – останутся чиновники, которые контролируют те или иные куски бизнеса. Бизнес, неподконтрольный тому или другому чиновнику, будет истребляться мгновенно.

– И что-то такое ждет и простых граждан?

– Безусловно.