]]> ]]>
Главная Экономика Новости

Миллер заявил о готовности «Газпрома» продавать газ Украине со скидкой

21:35 7.06.2019
Алексей Миллер. Коллаж © KM.RU
Материалы по теме:

Российский концерн "Газпром" готов начать переговоры о прямых поставках газа на Украину, причем по сниженной цене. Об этом заявил глава компании Алексей Миллер на Петербургском международном экономическом форуме.

Глава "Газпрома" провел встречу с украинскими политиками Виктором Медведчуком и Юрием Бойко, сообщает РИА Новости.

"Мы подтверждаем тот уровень цен, который обсуждался в рамках предыдущих встреч, уровень цен, по которым мы будем готовы поставлять газ на Украину по нашим прямым поставкам", — сказал он.

По словам Миллера, для конечного потребителя цена будет на 25 процентов ниже, чем та, по которой Киев закупает газ по реверсу.

Украина прекратила закупки газа у России в ноябре 2015 года. С тех пор она закачивает в хранилища топливо, приобретенное по реверсу в Европе, в основном в Словакии, Венгрии и Польше. При этом киевские власти не раз заявляли, что им удалось "слезть с российской газовой иглы", но многие чиновники и политики отмечали, что такие закупки обходятся дороже, чем поставки из России напрямую.

Темы: Газовая проблема в отношениях России и Украины, Газпром
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
07.06.2019, 23:43
Гость: личный опыт

правительственные, забудьте вы о Бойко и Медведчуке. Это политические лузеры-трупы, потерявшие власть по собственной тупости и тяге к воровстве. Как вся эта публика пыжилась, удрав в Россию, все эти царевы и азаровы. Сейчас - все, сдулись, тихо молчат в тряпочку. Эти двое от них ничем не отличаются.
Они такие же как и вся остальная наглая тупая хохлобратия, ничем от них не отличается. Никакой перспективы у их партии на украине нет, там еще отрезвление наступит нескоро, если вообще наступит.
07.06.2019, 22:57
Гость: Бойко Шмойко

Ну и не надо. Каждый должен добывать свой газ.
07.06.2019, 22:42
Гость: вадим ивановмч

и что интересно этот п..с у меня русского разрешения не спрашивает аминь
Все комментарии (11)
]]> ]]>
]]>
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2019 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.
Карта сайта
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь.