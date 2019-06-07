Миллер заявил о готовности «Газпрома» продавать газ Украине со скидкой

21:35

Российский концерн "Газпром" готов начать переговоры о прямых поставках газа на Украину, причем по сниженной цене. Об этом заявил глава компании Алексей Миллер на Петербургском международном экономическом форуме.

Глава "Газпрома" провел встречу с украинскими политиками Виктором Медведчуком и Юрием Бойко, сообщает РИА Новости.

"Мы подтверждаем тот уровень цен, который обсуждался в рамках предыдущих встреч, уровень цен, по которым мы будем готовы поставлять газ на Украину по нашим прямым поставкам", — сказал он.

По словам Миллера, для конечного потребителя цена будет на 25 процентов ниже, чем та, по которой Киев закупает газ по реверсу.

Украина прекратила закупки газа у России в ноябре 2015 года. С тех пор она закачивает в хранилища топливо, приобретенное по реверсу в Европе, в основном в Словакии, Венгрии и Польше. При этом киевские власти не раз заявляли, что им удалось "слезть с российской газовой иглы", но многие чиновники и политики отмечали, что такие закупки обходятся дороже, чем поставки из России напрямую.