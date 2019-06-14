Оправданы ли обвинения в сторону экс-владельца банка «Югра» Алексея Хотина?

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В связи с шумихой с банком “Югра” экс-владелец Алексей Хотин и другие банкиры, имеющие отношение к серьезному делу, находятся под домашним арестом

Достоверных фактов очень мало, однако известно, что кредитная организация должна вернуть более 1.4 млн рублей своим клиентам. Самого Хотина обвиняет в растрате 7.5 млрд рублей, пишет mskgazeta.ru.

Также в число обвиняемых банкиров входят Алексей Нефедов (президент банка “Югра”) и Дмитрий Шиляев (председатель правления). Для того чтобы прояснить ситуацию, корреспондент “Московской газеты” провел диалог с Русланом Долотовым (адвокат Шиляева), который является кандидатом юридических наук.

Как оказалось, юристы предъявили дежурное обвинение Алексею Хотину. Однако полную картину следствие не знает, поэтому не может дать должных аргументов. Как считает адвокат, пока сложно оценить состоятельность обвинений.

В прошлом году проводилось расследование, в ходе которого возникли подозрения насчет кредитных договоров, составленных банком “Югра”. Как предполагало следствие, это были заведомо невозвратные кредиты, и денежные средства пополнили счет банкира Хотина.

Было опрошено множество свидетелей и проверены релевантные финансовые операции, однако следствие МВД не смогло доказать совершение преступления. Однако в 2019 году уголовное дело все-таки было возбуждено, обвиняемые могут лишиться свободы до 10 лет.

Как утверждает Долотов, возбуждение дела по тем же самым обстоятельствам недопустимо, так как такие дела становятся уже незаконными. Данный факт был выдвинут со стороны защиты, однако прокурор поддержал следователей СК в том, что нет необходимости приобщать копию отказа МВД к делу.

В ходе судебного заседания суд усомнился в надежности предлагаемого документа. Несмотря на попытки стороны защиты объявить перерыв, было принято решение продлить домашний арест Хотина до 18 сентября.

Адвокат обвиняемого не уверен в том, что если бы к делу была приобщена заверенная копия МВД, то его подопечных освободили бы в зале суда. Он это объяснил тем, что суд обязан рассмотреть все аргументы и доказательства, и одно лишь свидетельство не решит дело.