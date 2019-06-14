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Госзакупки на 7,5 триллиона рублей прошли в секретном режиме

21:25 14.06.2019
© KM.RU, Александра Воздвиженская
© KM.RU, Александра Воздвиженская
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Система государственных закупок, объем которых превышает 20% российского ВВП, продолжает функционировать с низкой эффективностью и при практически полном отсутствии конкуренции.

К такому выводу пришла Счетная палата по итогам мониторинга за 2018 год.

Около трети всех закупок, включая сделки госкорпораций, прошли фактически в секретном режиме, пишет Finanz.ru. В Единой информационной системе (ЕИС) отсутствует информация по договорам на 7,5 триллиона рублей (из общей суммы 24,2 триллиона), констатирует Счетная палата.

Нет сведений о том, с кем был заключен договор, на каких условиях и зачем. По сравнению с 2017 годом объемы засекреченных сделок выросли в 2 раза: тогда без публикации в ЕИС прошли закупки на 3,4 триллиона рублей.

Ограничение доступа к корпоративным закупкам стало возможно в результате внесенных поправок в 223-ФЗ. «С 31 декабря 2017 года заказчики могут не размещать в единой информационной системе в сфере закупок информацию о закупках финансовых услуг, услуг по использованию государственного и муниципального имущества», - напоминает СП.

В результате значительный объем сделок был «выведен из публичной сферы», объясняет аудитор Максим Ротмистров.

Сама ЕИС, которая задумывалась как база для цифровизации закупок, повышения их прозрачности и конкуренции, с задачами не справляется. 21% времени своего существования система была в принципе недоступна в связи с проведением технических работ. 
 

Темы: Экономические преступления в России, Счетная палата РФ
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Комментарии читателей
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15.06.2019, 05:39
Гость: SL

Нет гаранта, не будет и порядка.
15.06.2019, 03:08
Гость: Нет воровства

Они эти рубли сами же и печатают. Самому у себя воровать невозможно. Можно только терять, разбазаривая на всякие социальные проекты
14.06.2019, 22:58
Гость: ABCD

Воровать так воровать с размахом. Главное, что бы "общество" не совало свой нос в дела Господ.
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