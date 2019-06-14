Госзакупки на 7,5 триллиона рублей прошли в секретном режиме

21:25

Система государственных закупок, объем которых превышает 20% российского ВВП, продолжает функционировать с низкой эффективностью и при практически полном отсутствии конкуренции.

К такому выводу пришла Счетная палата по итогам мониторинга за 2018 год.

Около трети всех закупок, включая сделки госкорпораций, прошли фактически в секретном режиме, пишет Finanz.ru. В Единой информационной системе (ЕИС) отсутствует информация по договорам на 7,5 триллиона рублей (из общей суммы 24,2 триллиона), констатирует Счетная палата.

Нет сведений о том, с кем был заключен договор, на каких условиях и зачем. По сравнению с 2017 годом объемы засекреченных сделок выросли в 2 раза: тогда без публикации в ЕИС прошли закупки на 3,4 триллиона рублей.

Ограничение доступа к корпоративным закупкам стало возможно в результате внесенных поправок в 223-ФЗ. «С 31 декабря 2017 года заказчики могут не размещать в единой информационной системе в сфере закупок информацию о закупках финансовых услуг, услуг по использованию государственного и муниципального имущества», - напоминает СП.

В результате значительный объем сделок был «выведен из публичной сферы», объясняет аудитор Максим Ротмистров.

Сама ЕИС, которая задумывалась как база для цифровизации закупок, повышения их прозрачности и конкуренции, с задачами не справляется. 21% времени своего существования система была в принципе недоступна в связи с проведением технических работ.

