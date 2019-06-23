Пустые хранилища: на Украине заявили о критическом дефиците газа

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В России неоднократно отмечали, что готовы заключить новое соглашение о транзите газа через ГТС Украины

На Украине зафиксирован критический дефицит газа. Как заявил оператор газотранспортной системы (ГТС) страны «Укртрансгаз», в хранилищах находится 152 млн кубометров топлива, тогда как ежемесячная потребность государства — 240 млн кубометров.



Фото с сайта economics-prorok.com

Согласно заявлению компании, на 12 аукционах, на которых речь шла о закупке 880 млн кубометров, ни один потенциальный поставщик не предложил свои услуги. Как предположили в «Укртрансгазе», это могло произойти из-за долгов компании по предыдущим контрактам.

«Вероятная причина — дефицит средств «Укртрансгаза» и, как следствие, несвоевременные расчёты с контрагентами по действующим договорам закупок газа для собственных производственно-технологических нужд, долг по которым уже составляет 4,1 млрд гривен (9,8 млрд рублей. — RT)», — говорится в документе.

В компании также предупредили, что «Укртрансгазу» для работы, собственных нужд и балансировки системы ГТС в период с июня по август необходимо 720 млн кубометров газа. Сообщается также, что несколько поставщиков заявили о готовности обеспечить лишь 190 млн кубометров, но только при условии, что компания погасит долги по предыдущим контрактам.

«Укртрансгаз» предупредил о возникновении предпосылок для чрезвычайной ситуации государственного уровня Национальную комиссию, осуществляющую государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЕКП), Государственную службу чрезвычайных ситуаций Украины и Совет национальной безопасности и обороны Украины», — подчеркнули в компании.

14 июня «Укртрансгаз» уже сообщал, что газа на обеспечение работоспособности ГТС хватит только до 24 июня. А в начале месяца компания предупреждала о преддефолтном состоянии рынка природного газа.

При этом если Украина лишится ГТС либо же передаст её в руки частных компаний, то страну будет ждать катастрофа, вплоть до «югославского сценария», допускал ранее бывший министр транспорта и связи Евгений Червоненко.

«В этом году у нас вызовы, после которых мы можем «разорваться» 1 сентября не только полным дефолтом. У нас в этом году $16 млрд выплат и судьба трубы. Не хочу быть плохим пророком, но если мы потеряем трубу или она перейдёт какому-то заинтересованному иностранному инвестору, то нас ждёт «югославский вариант», — сказал он в эфире телеканала NewsOne.

«Есть вероятность, что ГТС может перестать функционировать»

Стоит отметить, что через украинскую ГТС идёт транзит российского газа в Европу. Пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель отмечала, что для продолжения работы ГТС важно сохранить этот транзит.

«Если пропадёт транзит, мы потеряем $3 млрд в год. Также, если уменьшится подача газа, есть вероятность того, что ГТС может вообще перестать функционировать», — говорила она.

Существующий между Россией и Украиной контракт истекает в конце 2019 года. Однако переговоры о заключении нового договора осложняются судебными тяжбами между украинским «Нафтогазом» и российским «Газпромом». Более того, в Киеве неоднократно высказывали опасения, что после ввода в эксплуатацию газопровода «Северный поток — 2» Москва откажется от украинского маршрута.

Тем не менее в России неоднократно отмечали, что готовы заключить новое соглашение о транзите через ГТС Украины при условии завершения судебных разбирательств. Также в Москве подчёркивают, что этот маршрут должен быть экономически целесообразен.

В феврале министр энергетики России Александр Новак отмечал, что на Украине не готовы к предметному обсуждению этого вопроса.

«В этом смысле не добавляют оптимизма те заявления, которые мы слышим от украинских коллег, что они готовы выставлять всё новые и новые штрафы», — сказал он.

Более того, глава «Газпрома» Алексей Миллер предложил заключить контракт на прямую поставку российского газа на Украину. По его словам, это позволит на четверть снизить цены на газ для украинских потребителей.

«Мы готовы начать переговоры по подготовке соглашения по поставкам российского газа, которые обеспечивали бы уровень цены на 25% ниже у конечного потребителя, чем есть в настоящее время», — сказал он.

Отметим, что Украина отказалась от прямых закупок газа из России в 2015 году, начав так называемые реверсные поставки из Европы. При этом фактически Киев продолжает покупать российский газ, который был поставлен в европейские страны.

Топ-менеджер «Нафтогаза» Юрий Ветренко назвал это предложение Миллера «причудливым» и заявил, что сейчас его компания «покупает дешевле в Европе, чем «Газпром» предлагает «со скидкой».

Позже представитель президента Украины при правительстве Андрей Герус допустил, что закупки российского газа могут быть продолжены. По его словам, любая частная компания может начать закупать газ у «Газпрома», а затем перепродавать его внутри Украины.

«Газом могут торговать частные компании. Поэтому они могут организовать компанию, купить этот газ у «Газпрома», протранспортировать его на Украину и продать конечным потребителям... Им для этого не нужны ни власть, ни новый президент, ни старый президент. Им надо купить его, привезти на Украину и продать. И мы будем все аплодировать и говорить: «Спасибо, у вас самый дешёвый газ», — сказал он.

Автор: Георгий Мосалов