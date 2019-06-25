Сбербанк запустил переводы с кредитных карт на дебетовые

13:08

У клиентов Сбербанка теперь появилась возможность отправлять средства с кредитных карт на дебетовые. Эту операцию можно совершить и в веб-версии организации.

«Сбербанк запускает сервис переводов с кредитных карт. Услуга уже доступна в веб-версии Сбербанк Онлайн. В мобильном приложении этот функционал появится позднее «, — сообщила пресс-служба банка.

Чтобы сделать перевод, нужно указать номер карты или телефона. Финансовая организация заметила, что деньги мгновенно поступают на счет дебетовой карты. При этом услуга доступна для держателей рублевых счетов.

Комиссия за операцию получилась такой же, как и за снятие наличных с кредиток в банкоматах Сбербанка — то есть 3% от переведенной суммы. При этом больше 390 рублей снимать не будут. Размер комиссии никак не связан с регионом, уточнили в банке.

«Это новый сервис Сбербанка, который является ответом на растущую потребность наших клиентов», — заявил вице-президент организации Игорь Мамонтов.

Как рассказали представители финансовой организации РБК, на услугу не распространяется беспроцентный период. У всех кредитных карт Сбербанка он длится до 50 дней. Таким образом отправитель сразу же должен выплатить проценты по кредиту за переведенные денежные средства.