]]>
]]>
Главная Экономика Новости

Украина получила первую в истории партию нефти из США

11:39 7.07.2019
Фото с сайта golos.ua

В Одесском порту приступили к разгрузке первой в истории Украины партии нефти из США.

Танкер Wisdom Venture под флагом Гонконга доставил из США 75 тысяч тонн нефти. По информации пресс-службы порта, разгрузка в береговые резервуары займет около 36 часов.

Отмечается, что сырье планируется отправить на Кременчугский нефтеперерабатывающий завод.

Это не единственная закупка нефти у США. Следующий танкер с нефтью сорта Bakken может прибыть в Одессу уже в августе, передает РИА Новости.

В апреле российские власти полностью запретили поставки нефти на Украину. Это стало ответом на многократное введение Киевом эмбарго на российские товары. При этом в России подчеркивали, что отменят запреты в ответ на аналогичные действия со стороны Украины.

Темы: США, Украина, Нефтегазовый сектор экономики в мире
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
07.07.2019, 21:44
Гость: А почтеным маскалям о том думать и лишне

Дык, мы и не думаем.
Нехай (укр.) сами с салом и цыбулей загибаются.
07.07.2019, 21:24
Гость: ыва

а у нас в РСФСР намноголучше????
07.07.2019, 20:23
Гость: замечание вкратце

До середины 70-х в УССР добывали до 65-67 млрд. кубов газа и до 15 млн. тонн нефти. Достоверные и вероятные запасы, законсервированные в 70-х, когда пошли дешевые газ и нефть из Тюмени, позволяют без особых рисков добывать млн.5-7 тонн нефти и 30-35 млрд. кубов газа(с учетом, что Союза больше нет). Проблема в инвестициях, технологиях и специалистах. А также в том, что в Украине слишком много сытно жрущих и расходующих на себя огромные деньги, наворованные у трудящихся. Но ухудшение их положения, надо предполагать, заставит задуматься кое над чем. А почтеным маскалям о том думать и лишне, слабые мозги напрягаются, а кому их визги нужны?
Все комментарии (20)
]]> ]]>
]]>
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2019 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.
Карта сайта
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь.