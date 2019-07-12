Лондонский суд заморозил активы семьи Минца на $572 млн

10:23

Банк непрофильных активов (создан на базе банка "Траст") подал иск в Высокий суд Лондона против Бориса Минца и троих его сыновей о взыскании убытков по сделкам в преддверии санации банка "Открытие", пишет "Интерфакс" со ссылкой на заявление представителей "Траста".

По данным агентства, сумма иска превышает $700 млн. Суд утвердил приказ, запрещающий ответчикам отчуждать имущество на сумму в пределах $572 млн по всему миру, отмечает "Траст". Соистцом по делу выступает банк "Открытие".

Исковые требования банков связаны со сделками, заключенными в преддверии санации банка "Открытие" и Рост банка. В августе 2017 года банк "Открытие" и Рост банк приобрели облигации "О1 Груп Финанс" на сумму около 35 млрд рублей и 22 млрд рублей соответственно. Срок погашения этих облигаций наступает в 2032 году.

"Денежные средства от продажи облигаций группа О1, контролируемая на тот момент Борисом Минцем, направила на погашение своих кредитов в банке "Открытие" и Рост банке. При этом данные кредиты были существенно обеспечены залогами, а срок их погашения наступал в 2017-2020 годах. Таким образом, была реализована схема, по которой существенно обеспеченные кредиты со сроком погашения в 2017-2020 годах были заменены на низколиквидные и необеспеченные надлежащим образом облигации со сроком погашения 15 лет", - говорится в сообщении "Траста".

"Высокий суд Лондона признал риск того, что семья Бориса Минца может скрыть активы, чтобы затруднить исполнение будущего решения по существу спора, и вынес приказ, запрещающий Борису Минцу и его сыновьям отчуждать активы в пределах $572 млн. В случае нарушения этого приказа ответчикам грозят санкции вплоть до уголовного преследования", - приводятся в сообщении слова президента - председателя правления "Траста" Александра Соколова.

Ранее сообщалось, что Борис Минц вместе с тремя сыновьями уехал в Лондон.