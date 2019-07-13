ЦБ напечатает 128 млрд руб. для спасения одного из крупнейших банков Чечни

20:33

Печатный станок Банка России, более года находившийся в «режиме ожидания» в отсутствии крупных санаций, снова будет включен на полную мощность.

Новая порция масштабной денежной эмиссии потребуется, чтобы потушить пожар на балансе Московского индустриального банка, который с 1998 года возглавляет чеченский бизнесмен Абубакар Арсамаков, отмеченный орденом Ахмата Кадырова за финансирование дорожного строительства и социальной сферы в Чечне, пишет Finanz.ru.

Как сообщила пресс-служба регулятора, на докапитализацию МИнБанка будет выделено 128,7 млрд рублей. На такую сумму Центробанк купит допэмиссию акций банка, чтобы стать владельцем 99,9% бумаг и зачислить деньги напрямую в капитал.

О санации МИнБанка ЦБ, напомним, объявил 22 января. На тот момент банк занимал 33-е место в России по размеру активов и 17-е по объему вкладов физлиц. Приняв на депозиты 205 млрд рублей, банк закончил самостоятельную деятельность с дырой в 100 миллиардов и был национализирован за счет Фонда консолидации банковского сектора.

Деньги утекли из банка на проекты собственников. Хотя формально ряд заемщиков не были аффилированы с акционерами, после рассмотрения их деятельности были найдены «признаки того, что они де-факто контролировались собственниками», рассказывал в апреле зампред Центробанка Василий Поздышев. Кроме того, по его словам, были выявлены нарушения при валютных операциях.

В попытке вернуть активы временная администрация подала в чеченский суд заявление о банкротстве родственника акционеров Исмаила Арсамакова, учредителя столичного турагентства «Золотой овен», который должен банку 34 млн рублей.

Другие должники не стали дожидаться исков и сами запустили свое банкротство. В чеченские суды посыпались многочисленные заявления, в том числе от Хожбаудина Ярсуева (13,5 млн рублей), Ризвана Атхаджиева (банк считает, что долг 607 млн), Руслана Канаева (422 млн руб) и других.

После национализации банка и его передачи в Фонд консолидации ЦБ начался отток вкладчиков: с января по май они вывели 13,2 млрд рублей. К июню, впрочем, бегство удалось остановить: за месяц вклады выросли на 649 млн рублей.

Процесс финансового оздоровления банка займет от полугода до года, прогнозировал ЦБ в январе.