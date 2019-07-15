Украина продлила запрет на ввоз российских товаров еще на полтора года

22:29

Правительство Украины продлило до 31 декабря 2020 года запрет на ввоз в страну товаров из России, сообщает РИА Новости.

В апреле Украина расширила список запрещенных к ввозу российских товаров: под запрет попали цемент, клинкер и фанера.

В ответ на это Москва запретила импорт с Украины отдельных видов продукции машиностроения, легкой промышленности и металлообработки, трубной продукции, бумаги и картона, одежды и обуви.

С 2016 года правительство России ввело эмбарго на ввоз украинских товаров, а также ограничения на транзит через свою территорию. Это решение стало реакцией на начало действия с 1 января 2016 года зоны свободной торговли между Украиной и Европейским союзом.

Согласно утвержденному порядку, грузовые перевозки с Украины в Казахстан через Россию должны проходить только через пункты пропуска при условии наличия системы ГЛОНАСС.

