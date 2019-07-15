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Украина продлила запрет на ввоз российских товаров еще на полтора года

22:29 15.07.2019
Фото с сайта Pixabay.com
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Правительство Украины продлило до 31 декабря 2020 года запрет на ввоз в страну товаров из России, сообщает РИА Новости.

В апреле Украина расширила список запрещенных к ввозу российских товаров: под запрет попали цемент, клинкер и фанера.

В ответ на это Москва запретила импорт с Украины отдельных видов продукции машиностроения, легкой промышленности и металлообработки, трубной продукции, бумаги и картона, одежды и обуви.

С 2016 года правительство России ввело эмбарго на ввоз украинских товаров, а также ограничения на транзит через свою территорию. Это решение стало реакцией на начало действия с 1 января 2016 года зоны свободной торговли между Украиной и Европейским союзом.

Согласно утвержденному порядку, грузовые перевозки с Украины в Казахстан через Россию должны проходить только через пункты пропуска при условии наличия системы ГЛОНАСС.
 

Темы: Отношения России и Украины, Экономические санкции и эмбарго
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Комментарии читателей
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16.07.2019, 11:13
Гость: Чингачгук

На полтора, эт несерьёзно! хихихи
16.07.2019, 10:13
Гость: интеллектуально продвинутому троллю

1 Не сказал, а показал. А между этими утверждениями, как говорил полковник Скалозуб, "дистанция огромного размера".
2. "Это для въезжающих на Украину крымчан (российских граждан) являются демонстрацией..."
Вопрос: какие украинские ТВ каналы есть в кабельных сетях Симферополя, которые показали этот репортаж?
16.07.2019, 09:33
Гость: kib

"все работает" ? Даже если гнилушку о деревяшка потереть,то можно огонь разжечь. "Для внутреннего пользования" там все работает... трубы все равно надо выпускать,а к ним и металлообработка. А "внутренний рынок" там сегодня очень мал.
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