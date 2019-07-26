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Япония объявила Южной Корее торговую войну

18:58 26.07.2019
Фото с сайта pixabay.com
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В начале августа текущего года Япония намерена вывести Южную Корею из списка стран, в которые по упрощенной системе поставляются японские наноматериалы и высокотехнологичные составляющие.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официальное заявление генерального секретаря кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга.

Соответствующее решение будет официально принято 2 августа.

«С точки зрения организации эффективного контроля за экспортом это адекватная мера», - отметил Суга.

Ранее Япония уже заявляла о выводе Южной Кореи из списка стран, которые имеют свободный доступ к высокотехнологичным компонентам, разработанным в Японии.

1 июля Япония также ввела особый контроль за экспортом трех видов материалов, необходимых для производства полупроводников и экранов различных гаджетов.

Темы: Южная Корея, Япония
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Комментарии читателей
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26.07.2019, 23:32
Гость: Виктор

Да уже не гордо, а смешно пыжатся япошки! Кончилось уже японское чудо, отстала быстро вымирающая Япония в технологиях от Южной Кореи и Китая! Нет у япошек ни космоса, ни ядерных технологий (Фукусиму строили американцы), нет у них Глонасса, нет своих компьютеров и процессоров.
26.07.2019, 22:35
Гость: ссср

им и хуже
26.07.2019, 21:06
Гость: Олег

Как гордо звучит "японские наноматериалы и высокотехнологичные составляющие". И верится в это, в отличие от подзабытых прожектов нано-Чубайса.
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