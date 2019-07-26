Япония объявила Южной Корее торговую войну

18:58

В начале августа текущего года Япония намерена вывести Южную Корею из списка стран, в которые по упрощенной системе поставляются японские наноматериалы и высокотехнологичные составляющие.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официальное заявление генерального секретаря кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга.

Соответствующее решение будет официально принято 2 августа.

«С точки зрения организации эффективного контроля за экспортом это адекватная мера», - отметил Суга.

Ранее Япония уже заявляла о выводе Южной Кореи из списка стран, которые имеют свободный доступ к высокотехнологичным компонентам, разработанным в Японии.

1 июля Япония также ввела особый контроль за экспортом трех видов материалов, необходимых для производства полупроводников и экранов различных гаджетов.