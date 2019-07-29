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Росстат зафиксировал рост уровня бедности

23:31 29.07.2019
© KM.RU, Вадим Черноусов
© KM.RU, Вадим Черноусов
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Уровень бедности в России в первом квартале 2019 года вырос с 13,9% до 14,3%, сообщает "Коммерсант" со ссылкой на данные из отчета Росстата.

Так, у 20,9 млн россиян доходы в начале текущего года оказались ниже прожиточного минимума. Установленный Министерством труда прожиточный минимум в России составляет 10 753 руб.

В первом квартале 2018 года по обновленной методологии Росстата доходами ниже прожиточного минимума располагали 13,9% населения страны, или 20,4 млн человек. Прирост показателя в Росстате объясняют опережающим ростом показателя прожиточного минимума по сравнению с индексом потребительских цен.

С апреля 2019 года Росстат перестал публиковать ежемесячные данные о доходах граждан в связи с переходом на новую методику их подсчета. За последние пять лет реальные доходы граждан падали (с 2014 по 2018 год — на 11%, а в январе 2019 года — еще на 1,3% «год к году»).

Темы: Экономическая ситуация в России, Росстат
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