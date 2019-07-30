Заплатить за услуги ЖКХ или снять квартиру можно будет через ломбард

23:44

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности рассмотрела проект закона, расширяющий возможности ломбардов. Например, через ломбард можно будет расплатиться по ЖКХ или снять квартиру. При этом работать на рынке смогут только ломбарды, включенные в специальный реестр, пишет РГ.

"Законопроект направлен на совершенствование порядка функционирования некредитных организаций, предоставляющих займы, - рассказал председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев. - В частности, предлагается наделить ломбарды правом выступать в качестве банковского платежного агента. Это значит, например, что через ломбард можно будет оплачивать штрафы, услуги ЖКХ и тому подобное. Еще одна предполагаемая услуга: ломбарды получат право сдавать в аренду недвижимое имущество. При этом право работы на рынке получат только ломбарды, включенные в реестр Банка России".

В ломбард можно будет прийти совсем без денег, с вещью в руках. Ее примут в залог, а полученными деньгами можно будет сразу заплатить по счетам.

Но, как подчеркивает адвокат Виктория Данильченко, для этого каждый ломбард должен будет заключить соответствующие соглашения - и не только с банками, но и с теми организациями, которые должны получать деньги - с управляющими компаниями, поставщиками коммунальных услуг, судебными приставами, налоговой службой и так далее.