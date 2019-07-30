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Топилин объяснил рост числа бедных изменением методик подсчета Росстата

19:43 30.07.2019
Уличная попрошайка © KM.RU, Вадим Черноусов
© KM.RU, Вадим Черноусов
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Глава Министерства труда и социальной защиты Максим Топилин прокомментировал новые данные Росстата о доле россиян с доходом ниже прожиточного минимума.
По его мнению, на росте числа малообеспеченных граждан до 14,3 процента в первом квартале 2019 года могло сказаться изменение методов подсчета.

"Немного идет увеличение, и Росстат уже комментировал эту ситуацию. Несколько изменилась методика, и Росстат изменил подсчет доходов и расходов. Это повлекло за собой изменение параметров в худшую сторону", — цитирует Топилина РИА Новости.

Накануне Росстат опубликовал данные, согласно которым число россиян с доходом ниже прожиточного минимума за первые три месяца 2019-го выросло до 14,3% (20,9 миллиона человек) против 13,9% (20,4 миллиона человек) годом ранее.

Федеральная служба уточнила, что при подсчете применялась новая методология оценки доходов и учитывался размер установленного прожиточного минимума — 10 753 рубля, — который за год вырос на 7,2%.

При этом в Росстате подчеркнули, что дать корректную оценку доли малоимущих россиян можно будет только в конце года, когда будут учтены все сезонные и годовые выплаты и другие доходы.

Темы: Инфляция и уровень жизни в России, Министерство труда и социальной защиты населения РФ
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Комментарии читателей
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30.07.2019, 23:57
Гость: Путник

Отобрать и поделить, дело не хитрое, но не эффективное. Многие помнят, что не так давно в стране все были "миллионерами". Потом по три ноля отрезали. По факту мы все должны быть миллионерами. Богаче нашей страны нет в мире. Только порядка в ней нет. Ничего не напоминает? Варягов нам не надо, но порядок наводить требуется.
30.07.2019, 23:15
Гость: Путник

Это амеровские шпионы виноваты. Испортили методику. Вредительство, не более. Хорошо есть кому объяснить. Надо попросить, чтобы проверил методику как следует. Наверняка бедные исчезнут.
30.07.2019, 21:51
Гость: Хватит ныть

А что сделали нищие и полунищие чтобы в стране не было миллионеров? Результат их работы тоже виден - ничего не сделали.
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