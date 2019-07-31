Комитет сената США одобрил санкции против «Северного потока — 2»

21:30

Комитет сената США по международным делам проголосовал за санкции против "Северного потока — 2". Законопроект подготовили сенаторы Тед Круз (от Республиканской партии) и Джин Шахин (от демократов), пишет РИА Новости.

Документ запрещает въезд в США любым лицам, причастным к "продаже, аренде, предоставлению или содействию в предоставлении" судов для укладки российских морских трубопроводов на глубине 30 метров и более, а также заморозку их активов, находящихся в американской юрисдикции.

Согласно процедуре, далее законопроект должен пройти через сенат, затем предстоит голосование в палате представителей и после этого он поступает на подпись президенту.

Голосование должно было состояться на прошлой неделе, однако сенатор Рэнд Пол выступил с письмом, где обратил внимание своих коллег по комитету, что инициатива ударит не по России, а по партнерам США в Европе. В частности, речь идет о швейцарской компании Allseas, которая прокладывает почти весь морской участок, а также об итальянской Saipem.

Кроме того, под санкции могут попасть компании из Австрии, Германии, Нидерландов, Франции, Финляндии, Швеции, предупредил Пол.