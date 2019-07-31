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Комитет сената США одобрил санкции против «Северного потока — 2»

21:30 31.07.2019
Фото с сайта Pixabay.com
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Комитет сената США по международным делам проголосовал за санкции против "Северного потока — 2". Законопроект подготовили сенаторы Тед Круз (от Республиканской партии) и Джин Шахин (от демократов), пишет РИА Новости.

Документ запрещает въезд в США любым лицам, причастным к "продаже, аренде, предоставлению или содействию в предоставлении" судов для укладки российских морских трубопроводов на глубине 30 метров и более, а также заморозку их активов, находящихся в американской юрисдикции.

Согласно процедуре, далее законопроект должен пройти через сенат, затем предстоит голосование в палате представителей и после этого он поступает на подпись президенту.

Голосование должно было состояться на прошлой неделе, однако сенатор Рэнд Пол выступил с письмом, где обратил внимание своих коллег по комитету, что инициатива ударит не по России, а по партнерам США в Европе. В частности, речь идет о швейцарской компании Allseas, которая прокладывает почти весь морской участок, а также об итальянской Saipem.

Кроме того, под санкции могут попасть компании из Австрии, Германии, Нидерландов, Франции, Финляндии, Швеции, предупредил Пол.

Темы: США, Строительство и эксплуатация газопроводов и нефтепроводов, Экономические санкции и эмбарго
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Комментарии читателей
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01.08.2019, 05:44
Гость: le docteur

Первоочередные ответные меры:
– запретить экспорт российских компьютеров, софта, лекарств, продовольствия, автомобилей, электроники, одежды и обуви в США
– запретить предоставление кредитов предприятиям США
– запретить обмен российского рубля на доллары
– запретить родственникам сенаторов и конгрессменов США лечение или обучение в энергетической сверхдержаве
Посидят пиндосы с месячишко без нашего кваса и враз одумаются!
01.08.2019, 04:58
Гость: Ответка их неприятно шокирует.

Бульдозеры для раздавливания плодово-ягодной и мясо-молочной продукции уже заступили на боевое дежурство.
31.07.2019, 23:42
Гость: что-то не очень

уверенно звучит это =если надо будет=.Сами не верите?
Все комментарии (7)
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