Ситуация ухудшается: когда Россия погрузится в рецессию

Эксперты прогнозируют рецессию в России уже в 2019 году. К этому приводит жесткая налоговая политика и низкий эффект от реализации нацпроектов

Фото с сайта alpari.com

Эксперты считают, что рецессия в экономике России возможна уже в 2019 году. На это указывают данные Института экономики роста им. Столыпина.

«Учитывая текущую экономическую политику (жесткая налоговая политика и жесткая денежно-кредитная политика) и слабый эффект национальных проектов, техническая рецессия в экономике может быть зафиксирована уже в 2019, а не в 2021 году как предсказывает Минэкономразвития», — говорится в исследовании института.

Ранее Росстат оценил рост ВВП России в первом квартале в 0,5% год к году (данных за второй квартал пока нет).

Но, по оценкам Минэкономразвития, рост экономики по итогам полугодия составил 0,7% год к году.

Эксперты института предполагают, что рост если и был, то он пришелся только на крупные предприятия и госсектор. А анализ реестра малых и средних предприятий (МСП) говорит о том, что экономическая активность в стране падает.

По итогам первого полугодия 2019 года, например, количество работников МСП сократилось на 1,6%, а само количество малых и средних предприятий — на 7-8% год к году.

Глава Минэкономразвития Максим Орешкин в июне этого года допускал, что техническая рецессия может случиться, но только в 2021 году, а не сейчас. Это произойдет на фоне сильного роста потребительского кредитования в России. Но потребкредиты социально опасны.

Орешкин фактически в очередной раз заявил о «взрыве» рынка потребительского кредитования, уже сейчас финансовая система страны находится на грани взрыва, уверен Орешкин. И это пострашнее, чем отсутствие убедительного роста ВВП.

«Наши оценки говорят о том, что в 2021 году она в любом случае взорвется, мы до 2022 года ее уже не дотянем. Давайте мы сейчас ею займемся, чтобы в 2021 году не бегать обожженными с криками, чтобы понимать, что делать сейчас для того, чтобы в 2021 году с этой проблемой не столкнулись в полный рост», — сказал Орешкин.

Он добавил, что набор предложений для купирования проблемы есть, «будем их обсуждать в правительстве и с ЦБ».

Он считает, что кредитование населения стало «уже серьезной социальной проблемой». Треть заимствований были выданы людям и домохозяйствам, у которых платеж по этим кредитам превышает 60% ежемесячного дохода, отметил Орешкин.

ФНБ ломится от денег

Эксперты, опрошенные «Газетой.Ru», в основном согласны с прогнозом Института имени Столыпина.

«Пока предполагаемая основа роста в виде нацпроектов не приносит какого-либо явного оживления в экономике, и мы имеем то, что имеем: задавленный потребительский спрос, динамику инвестиций, близкую к стагнации, отрицательный вклад чистого экспорта в рост ВВП», — говорит Антон Покатович, главный аналитик «БКС Премьер».

По итогам первого полугодия рост российской экономики может сформироваться вблизи 0,3-0,4%, прогнозирует эксперт. Российская экономика во втором квартале (с устранением сезонности) действительно может столкнуться с технической рецессией (-0,4% в первом квартале и -0,1% во втором квартале, считают в «БКС Премьер».

«Тем не менее мы сохраняем наш прогноз и полагаем, что по итогам 2019 года российская экономика может вырасти на 0,8–1,2% год к году. Оживление динамики роста может появиться по двум причинам», — отмечает Покатович.

Во-первых, объемы ФНБ уже по итогам третьего квартала — в середине четвертого квартала может составить порядка $170 млрд или 10-12% ВВП, что, возможно, позволит направить часть нефтегазового профицита в экономику, так как формально резервный «потолок» в 7% будет достигнут.

Во-вторых, именно во второй половине года мы можем увидеть явные подвижки в процессе реализации нацпроектов.

«В условиях, когда стабильность экономики фактически будет обеспечена наличием масштабных резервов, мы полагаем, что государство будет демонстрировать более уверенные шаги к использованию госрасходов для стимуляции экономической активности», — заключает Покатович.

Некоторое оживление внутреннего потребительского спроса, как ни странно, до конца года возможно, считает Пётр Пушкарёв, шеф-аналитик ГК ТелеТрейд.

Сберегательная модель поведения у граждан сменится переводом части накоплений в покупки, в расходы.Но это опора ненадёжная, опираться нужно на внешний спрос, выходя с комплектующими и с готовой продукцией максимально на внешние рынки, и для этого сейчас созревают все условия.

А формальные показатели по годовому ВВП могут быть в пределах 0,5-1% в минус или в плюс, но эти валовые формальные показатели, рецессия «уже или ещё нет», не стоит возводить в фетиш: важны существенные, пускай и постепенные, но реально «тектонические» подвижки в структуре экономики, отмечает Пушкарёв,

«Нацпроекты, цифровая революция и прочее могут стать далеко не пустыми словами, но пока всё это попытка «экономической революции сверху», а она должна опускаться в регионы, а одной идеей «государственного капитализма» роста не добьёшься, нужно максимально снять фискальную нагрузку с частного бизнеса, плюс кардинально решать с судебной защитой для бизнеса», — заключает эксперт.

Растущая напряженность на международных рынках способствует росту панических настроений и внутри страны.

Геннадий Николаев, эксперт Академии управления финансами и инвестициями говорит, что еще в 2017 году Столыпинский клуб предлагал включить печатный станок и влить в экономику 7,5 трлн рублей, чтобы к 2020 году выйти на ежегодный рост ВВП в 6%. «Но ЦБ РФ продолжило вести достаточно жесткую кредитно-денежную политику, которая вызывала много критики, однако, сейчас становится понятно, что это было верное решение», — говорит Николаев.

В условиях ежегодного снижения реальных доходов более мягкая монетарная политика привела бы к существенному ускорению инфляции и оказала бы поддержку лишь экспортерам, тогда как покупательская способность населения устремилась бы к нулю, добавляет эксперт.

В начале года сдерживающее влияние на экономику оказывало также увеличение НДС, но уже в ближайшее время ситуация должна измениться в лучшую сторону, особенно под влиянием снижения ключевой ставки, которое должно стимулировать ипотечное кредитование (один из главных источников роста) и ускорить увеличение корпоративного кредитного портфеля, прогнозирует Николаев.