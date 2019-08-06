Английский язык для работы

13:07

Бизнес становится международным. Даже маленькие компании хотят выйти на мировой рынок

Поэтому, если хотите работать в крупной корпорации, придется выучить английский.

Зачем учить язык

На сайтах поиска работы одинаковые вакансии с требованиями к иностранному языку и без оплачиваются по-разному. Бухгалтер с английским оплачивается в два раза выше.

Существуют системы компенсаций сотрудникам, которые владеют языком. Вы сможете рассчитывать на должность в иностранной компании, заграничные командировки или ведение переговоров на международном рынке.

Больше перспектив, быстрее карьерный рост, престижнее работа – все это дает знание английского.

Глубокое знание, свободный разговор и беглое чтение – это навыки, которые приобретаются долго. Но работать в google или amazon хочется сейчас.

В мировом бизнесе принят упрощенный язык – деловой. Его можно выучить за пару месяцев. Ваш уровень позволит читать основные документы, понимать партнеров по бизнесу, самому излагать мысли.

Еще один плюс в базовом знании делового языка – способность читать англоязычные сайты.

Тренды и тенденции задают именно иностранные издания, интернет-порталы, сайты. В браузерах есть встроенный перевод, но часто он бесполезен.

Словарный запас поможет Вам быть всегда на волне, в теме. Вы будете знать последние новости, читать иностранную биржу или дизайнерские новинки.

Все это дает Вам преимущество перед конкурентами.

Вы будете желанным сотрудником в любой компании, а если Вы ведете собственный бизнес, Вы всегда будете в тренде и сможете заводить иностранных партнеров.

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Как тренировать деловой язык

Лучшим тренажером станут книги, интернет-издания, журналы. Читайте живые источники, а не бездушные учебники. Они пишутся носителями языка, отвечают современным требованиям, наполнены только нужным для Вас контентом.

Выбирайте те ресурсы, которые пишут о Вашей сфере работы.

Запоминайте или записывайте сложные слова в словарь. Кроме деловых слов, Вы постепенно начнете повышать общий языковой навык. К тому же интернет-журналы или блоги бесплатны.

Читайте книги. Можете выбирать художественную или научную литературу. Вы начнете понимать структуру речи, на что делаются акценты. Ваш словарный запас начнет пополняться, а языковой барьер падать.

Смотрите фильмы, сериалы, ток-шоу, ролики на YouTube.

Живой язык поможет Вам понимать речь. Для делового языка выбирайте новости. Дополнительно Вы будете в курсе всех событий, о которых говорят в мире.

Пользуйтесь видеокурсами английского языка. Они дают самые необходимые слова и правила.

Занимайтесь каждый день. Уделяйте хотя бы 10 минут и скоро Вы сможете устроиться на работу мечты.