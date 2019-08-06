]]>
]]>
Главная Экономика Новости

Из-за спора между США и Китаем богатейшие люди потеряли за день $117 млрд

18:20 6.08.2019
Материалы по теме:

Суммарное состояние 500 самых богатых людей мира сократилось примерно на $117 млрд в понедельник в свете эскалации торговых противоречий между США и Китаем. Такие оценки опубликовало агентство Bloomberg.

Как оно отмечает, для 21 предпринимателя из числа входящих в список лиц потери за день составили более $1 млрд. Совокупное состояние 500 богатейших людей мира уменьшилось примерно на 2,1% до $5,4 трлн к завершению фондовых торгов в США в понедельник. Падение американских котировок было самым значительным с начала текущего года.

Больше всех потерял в понедельник основатель компании Amazon и самый богатый человек мира Джефф Безос - $3,43 млрд, его состояние сократилось до $110 млрд. На втором месте по объемам потерь глава французской корпорации по торговле предметами роскоши LVMH - Louis Vuitton Moet Hennessy Бернар Арно. Суммарная стоимость его активов составила $94,6 млрд после снижения в понедельник на $3,2 млрд. На третьей позиции - основатель компании Facebook, владеющей одноименной социальной сетью, Марк Цукерберг. Его состояние уменьшилось на $2,8 млрд до $71,1 млрд.

Президент США Дональд Трамп на прошлой неделе сообщил, что его страна с 1 сентября вводит новые пошлины в размере 10% на товары из КНР стоимостью $300 млрд. Одной из причин этого шага хозяин Белого дома назвал тот факт, что Китай не выполнил свое обещание увеличить закупки американской сельхозпродукции. Представители КНР заявили о готовности принять ответные меры, пишет ТАСС.

На фоне эскалации торговых противоречий между Пекином и Вашингтоном произошло резкое ослабление курса юаня, что в США восприняли как стремление Китая минимизировать ущерб от потерь в торговле из-за пошлин. Минфин США в понедельник официально обвинил Китай в манипулировании курсом валюты, а Трамп в Twitter назвал "серьезным нарушением" решение Народного банка Китая (центробанк) понизить курс юаня.

Темы: Отношения США и Китая, Экономическая ситуация в мире
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
07.08.2019, 03:06
Гость: одни спорят у других убытки

США с Китаем спорят,а РФ приходится только наблюдать чем закончится этот спор и подсчитывать свои убытки,ведь от сырьевой державы ничего не зависит.
07.08.2019, 01:13
Гость: Что? Опять?

Опять грабить будут? Опять кооператив Озеро спасать надо? Тимченко, Сечину и Ротенбергам с Миллером по десятке с носа скидываться попросят в приказном законодательном порядке?
06.08.2019, 22:59
Гость: Да это для них,как слону дробина

ничего страшного,особенно для Цукерберга,Путя опять поможет за счет народа.
Все комментарии (15)
]]>
]]>
]]>
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2019 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.
Карта сайта
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь.